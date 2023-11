Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer: Trailer zum neuen Animationsspaß im Kino – Garfield, der Kater mit einer ausgeprägten Vorliebe für Lasagne und einer tiefen Abneigung gegen Montage, ist zurück und bereit, die Herzen seiner Fans auf ein Neues zu erobern. Am 23. Mai 2024 wird „Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer“ in den Kinos starten und die Zuschauer in eine Welt voller Humor und Chaos entführen. Und zum neuen Animationsspaß gibt es nun auch den Trailer zu sehen.

Der orange Pelzträger ist nicht allein: Garfield findet sich in einem waghalsigen Abenteuer wieder, das sein komfortables Leben auf den Kopf stellt. Ein unerwartetes Treffen mit seinem lang vermiss-ten Vater Vic, einer abenteuerlustigen Straßenkatze, zwingt Garfield dazu, seine geliebte Couch gegen das unberechenbare Draußen einzutauschen. Zusammen mit seinem treuen Hundekumpel Odie stürzt er sich in ein turbulent-witziges Geschehen, bei dem es mehr zu verlieren gibt als nur das nächste Stück Lasagne.

Familienkomödie für alle Garfield-Fans

Der Film, eine animierte Familienkomödie, stammt aus der kreativen Feder von Regisseur Mark Dindal und den Drehbuchautoren Paul A. Kaplan, Mark Torgove sowie David Reynolds. Sie erschaf-fen eine Geschichte, die auf den ikonischen „Garfield“-Charakteren von Jim Davis basiert. Das Pro-duktionsteam besteht aus namhaften Persönlichkeiten wie John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove und vielen anderen, die gemeinsam dafür sorgen, dass „Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer“ ein unvergessliches Kinoerlebnis wird.

Für die englische Originalversion verleiht Chris Pratt Garfield seine Stimme, während Samuel L. Jackson dem Vater Vic Leben einhaucht. Eine vielseitige Besetzung, darunter Hannah Waddingham, Ving Rhames und Nicholas Hoult, sorgt für eine stimmige und lebendige Vertonung der vielfältigen Charaktere. Die Vorfreude ist groß, denn der Trailer, der nun veröffentlicht wurde, gibt einen ers-ten Einblick in das bevorstehende Chaos, das Garfield und seinen Freunden bevorsteht. Der Film verspricht eine humorvolle Reise zu sein, bei der Lachen vorprogrammiert ist.

Also streicht euch den Stichtag für „Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer“, den 23. Mai 2024 dick im Kalender.