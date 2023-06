Ganz miese Quoten: Sat.1 wirft zwei Sendungen aus dem Programm – Spätestens ein Blick auf das lineare TV zeigt: Es ist wieder Sommerloch. Wie in dieser Zeit üblich, setzt der Privatsender Sat. 1 aktuell vermehrt auf Wiederholungen. Dass diese mit Blick auf die Einschaltquoten keine Berge versetzten, ist auch den Verantwortlichen klar, einige Ausreißer haben nun aber so dermaßen nach unten ausgeschlagen, dass sie direkt wieder aus dem Programm geschmissen werden.

So lockte die Wiederholung der „Gegenteilshow“ am vergangenen Montag gerade einmal 570.000 Zuschauer vor die Fernseher und erreichte nach ein paar ohnehin schon schwachen Wochen damit bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von mickrigen 3,4 Prozent.

Das ist selbst für das Sommerloch zu wenig, so dass die von Daniel Boschmann moderierte Unterhaltungssendung direkt wieder ins Lager wandert.

Auf den Sendeplatz der „Gegenteilshow“ rücken laut „DWDL“ ab dem 3. Juli 2023 nun Wiederholungen der Promi-Primetime-Specials von „Let the Music Play“. Mit dabei sind Jeanette Biedermann, Tom Beck, Aminata Belli, Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich, Oli P., Melissa Khalaj und Gil Ofarim. In der Woche darauf treten dann Wolff-Christoph Fuss, Ross Antony, Sophia Thomalla, Silvio Heinevetter, Max Giesinger, Andrea Kiewel, Guildo Horn sowie Janin Ullmann in Rateteams an.

Und wenn man schon dabei ist, dann kann man auch gleich weiterkehren, so dass es auch den Wiederholungen von „Mein Mann kann“ an den Kragen geht. Das direkt nach der „Gegenteilshow“ gesendete Format stieß beim Publikum ebenfalls auf keine Gegenliebe und muss zunächst der Reportage „Die Spaßgiganten“ und ab dem 10. Juli dann „111 perfekten Peinlichkeiten“ weichen.

Quelle: kino.de