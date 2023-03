Game Of Thrones: KI schreibt umstrittenes Ende neu – 2019 war es so weit: Die weltweite Erfolgsserie „Game of Thrones“, basierend auf der Fantasy-Saga „Das Lied von Eis und Feuer“ von Kultautor George R. R. Martin, feierte ihr große Serienfinale. Damit setzte man nach acht ereignisreichen Jahren mit der achten Staffel einen Schlussstrich unter dieses epochale Fantasy-Epos. Damals saßen Millionen von Fans gebannt vor dem TV, um dem letzten blutigen Treiben um den Eisernen Thron zuzusehen.

Zurück blieben viele weinende Augen aufgrund des Serienendes. Doch während viele Fans zufrieden mit dem Grande Finale waren, haben die letzten Episoden sowie das Ende der Serie auch etliche von ihnen mächtig auf die Palme gebracht. Und was gibt es Schlimmeres als unzufriedene Fans? Das Ergebnis war, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein Remake der letzten Folgen der Erfolgsserie forderten, dies sogar per Petition.

Neues Ende durch Künstliche Intelligenz ChatGPT

Doch diese Petition war nur ein Indikator für das allgemeine miese Stimmungsbild vieler Fans, das sich auch auf Seiten wie Rotten Tomatoes mit Negativbewertungen widerspiegelte. Für alle jene, die das Finale dieser einzigartigen Fantasy-Saga nicht gut fanden, gibt es nun Jahre später Abhilfe. So hat ein Reddit-Nutzer nämlich das Ende von „Game Of Thrones“ mithilfe einer KI umgeschrieben.

Genauer gesagt nutzte der Reddit-Nutzer die Künstliche Intelligenz ChatGPT und veröffentlichte nun sein alternatives KI-Ende von „Game of Thrones“. Und dieses dreht sich um den Kampf zwischen dem Haus Stark von Winterfell und Haus Lennister von Casterlystein, die ihre Armeen aufs Feld schicken. In dieser großen Schlacht stirbt letzten Endes – und anders als in der HBO-Serie – Daenerys Targaryen.

King Jon Snow

Daraufhin bauen die Starks gemeinsam mit den Lennisters sowie mit den Verbliebenen des Hauses Targaryen ein brüchiges, aber neues Bündnis auf. Auf den Eisernen Thron nimmt in dieser Version kein Geringerer als Jon Snow Platz. Wer gerne das komplette „neue“ Ende von „Game of Thrones“ nachlesen möchte, kann dies HIER tun.

Übrigens ist dies nicht das einzige alternative Ende, das Fans mit der KI geschrieben haben. Mittlerweile sind einige sehr kreative Enden von „Game of Thrones“ entstanden, wie etwa jene von Nutzer „TheBrianThompson“, in dessen Verlauf der Krieg in Westeros beendet wurde, Daenerys sich in einen mysteriösen Zauberer verliebt und Jon Snow ein Trainingsprogramm für Drachen ins Leben gerufen hat.

Quelle: film.tv