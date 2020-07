Casting zum Spin-off „House of the Dragon“ gestartet

Game of Thrones: Casting zum Spin-off „House of the Dragon“ begonnen – HBO hat mit dem Casting für die Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ namens „House of the Dragon“ begonnen. Sie wird auf dem Buch „Fire & Blood“ von Autor George R.R. Martin basieren und die lange Geschichte der Dynastie der Targaryens auf dem Kontinent Westeros in den Mittelpunkt

Für die neue Serie wird „Game of Thrones“-Regisseur Miguel Sapochnik zurückkehren. Dem verdanken Fans etwa den Folgen-Höhepunkt „Schlacht der Bastarde“. Zehn Folgen soll „House of the Dragon“ umfassen, dieses Mal wird bei allen davon nur eine Person Regie führen: Sapochnik, der sich auch um die Pilotfolge kümmern und als Showrunner fungieren wird.

An seiner Seite: „Game of Thrones“-Veteran Ryan Condal. Somit wird nun am Casting für die Hauptrollen und Nebendarsteller gearbeitet, wie aus einem Bericht von „Entertainment Weekly“ hervorgeht. Noch ist allerdings nichts weiter über diese Prozesse bekannt.

„Fire & Blood“, die Buchvorlage zu „House of the Dragon“ deckt 150 Jahre aus der fiktiven Historie der Targaryen-Dynastie ab – Höhen und Tiefen, den Aufstieg großer Potentaten und ihren Fall, eine Geschichte voller Verrat und Intrigen. Sprich: Genau das, was sich „G. O. T.“-Fans erhoffen.

An den Drehbüchern zur neuen Serie will sich George R.R. Martin übrigens allenfalls dann beteiligen, wenn er endlich mit dem sechsten Roman von „Das Lied von Eis und Feuer“, „Die Winde des Winters“ fertig ist, was wohl noch etwas dauern dürfte, wenn man Martins Schaffen kennt.

Vor der Corona-Krise hieß es noch, „House of the Dragon“ soll im Jahr 2022 bei HBO anlaufen. Nun ist unklar, ob dieser Zielpunkt wohl eingehalten werden wird. MANN.TV hält euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

