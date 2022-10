Gänsehaut um Mitternacht: Netflix-Serie bricht Weltrekord – In den letzten Jahren hat die eine oder andere Serie auf der Streaming-Plattform für Aufsehen gesorgt, indem sie Rekorde brach. Diese waren aber fast immer auf die Einschaltquoten bezogen. Doch nun hat sich Netflix in die Guinness World Records eingetragen. In einer ganz besonderen Kategorie.

Genauer gesagt geht es um die neue Grusel-Serie „Gänsehaut um Mitternacht“, die am 7. Oktober 2022 Netflix-Premiere feierte. Den Rekord, um den es geht, hat dabei bereits die erste Episode der Serie geknackt. Die Rede ist von den klassischen Schreckmomenten, den sogenannten Jumpscares.

Nach Forderung von mehr Jumpscares

Von eben diesen gab es in der ersten Folge von „Gänsehaut um Mitternacht“ gleich ganze 21 Stück – Glückwunsch, Weltrekord! Ganz von ungefähr kommt dieser Rekord allerdings nicht. So hat Serienmacher Mike Flanagan („The Haunting of Hill House“, „Midnight Mass“.) dies von Anfang an geplant. Und das, obwohl er selbst gar kein Fan von Jumpscares ist.

Doch um die Produzenten zu besänftigen, die von ihm seit Jahren mehr Jumpscares einforderten, ging Flanagan bei seiner neuen Serie direkt in die Vollen. Flanagan sagte auf einer Pressekonferenz zu der Jumpscare-Welle in „Gänsehaut um Mitternacht“: „Das ist mir besonders wichtig, weil ich Jumpscares hasse und sie für die schlimmsten halte. Während meiner gesamten Karriere haben die Leute gesagt, dass ich mehr Jumpscares einbauen und sie schneller machen soll!“

Gesagt, getan – und dabei direkt den Weltrekord gebrochen …

