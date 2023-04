Wildes Action-Fest in 4K UHD

„G.I. Joe: Die Abrechnung“ – Film-Tipp – Vor zehn Jahren feuerte „G.I. Joe: Die Abrechnung“ ein wildes Actionfeuerwerk in den Kinos ab. Seitdem hat sich die zweite Hollywood-Verfilmung der kultigen US-Actionfiguren von Hasbro zu einem Genrekultstreifen gemausert, der einfach bestes Popcorn-Heimkino bietet. Dieses gibt es nun auch in brillanter Bild- und Soundqualität, ist doch „G.I. Joe: Die Abrechnung“ als limitiertes Steelbook in 4K UHD erschienen.

Also eine gute Gelegenheit, sich diesen legendären Actioner für seine Sammlung anzuschaffen. Schließlich zeigte der zweite Teil, wie man es richtig macht, nachdem der Vorgänger einen Großteil der Zuschauergemeinde spaltete. War Teil eins vielen zu überzogen, zu verspielt und unlogisch, so machte es der Nachfolger „G.I. Joe: Die Abrechnung“ um Welten besser. Man hatte vor allem auch stark am Besetzungskarussell gedreht.

Neue Besetzung sorgt für reichlich Action-Spaß

Selbst Hauptdarsteller Channing Tatum wurde nach der Anfangssequenz von den Bösewichten egalisiert. Fortan führte Dwayne Johnson alias „The Rock“ die neuen Joes an und auch Alt-Action-Ikone Bruce Willis stieß hinzu. Natürlich befinden sich die Joes auch in „G.I. Joe: Die Abrechnung“ noch immer auf der Jagd nach den Bösewichten der Welt. Das ändert sich schlagartig als die Wüstenbasis der G.I. Joes überfallen und fast komplett dem Erdboden gleichgemacht wird.

Die Eliteeinheit wird hart getroffen und nur eine kleine Truppe kann sich der Vernichtung entziehen. Darunter Roadblock, der nun mit seiner Trümmertruppe versucht, die Drahtzieher ausfindig zu machen. Doch dies wird kein leichtes Unterfangen. Denn auf der anderen Seite der Welt gelingt es dem Cobra Commander, sich aus einer Gefangenschaft zu befreien.

Von Kritikern zerrissen, von Fans geliebt

Der Präsident der Vereinigten Staaten wird dank der Nanoroboter durch einen Doppelgänger ersetzt und die letzten Joes werden als Staatsfeinde Nummer eins geächtet. Doch wie so oft, wenn die Lage aussichtslos erscheint, taucht plötzlich eine Legende auf: General Joseph Colton! Ab jetzt heißt es: Kräfte bündeln und gegen die Cobra in den Krieg ziehen, schließlich steht nicht als die Weltherrschaft auf dem Spiel!

Auch wenn „G.I. Joe: Die Abrechnung“ selbst zu seinem damaligen Kinostart einige Nackenschläge seitens der Kritiker einstecken musste, schaffte der Actioner den Durchbruch bei den Fans, dies vor allem im Heimkino. Kein Wunder, denn was erwartet man eigentlich? Im Nachfolger bekommt man schließlich Action bis zum Anschlag serviert, der im Vergleich zum Vorgänger eine Eliteeinheit präsentiert, die nicht nur zorniger agiert, sondern auch ernster und kampfeslustiger ist.

Sicher gibt es hier und da einige Schwächen, aber in der Gesamtheit machen Action-Fans keinen Fehler, wenn sie sich diese Joes bei Coke und Popcorn noch mal in 4K Ultra HD nach Hause einladen!

„G.I. Joe: Die Abrechnung “ 4K Ultra HD (Paramount Pictures) – VÖ: 20. Apr. 23