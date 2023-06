Futurama kehrt zurück: Erster Trailer zur neuen Staffel – Sie gehört zu den beliebtesten Zeichentrickserien der Welt, ihre letzte Folge liegt allerdings ganze zehn Jahre in der Vergangenheit: Insgesamt kam die herrlich schräge Science-Fiction-Cartoonserie „Futurama“ bisher auf 140 Folgen, wurde zwischenzeitlich immer mal wieder abgesetzt, um dann einen neuen Anlauf mit frischer Staffel zu nehmen.

Dies ist nun nach einer Dekade der Wartezeit erneut der Fall und so kehrt „Futurama“ von „Simpsons“-Schöpfer Matt Groening mit einer neuen Staffel zurück. Die achte Staffel wird insgesamt 20 weitere Folgen beinhalten und geht noch im Juli 2023 beim Streaming-Dienst Disney+ an den Start. Passend dazu wurde nun auch ein Trailer zum großen Comeback von Fry, Leela, Bender und Co. veröffentlicht.

Auch wenn der Trailer noch nicht allzu viel verrät, ist er überaus unterhaltsam – inklusive einiger witziger Anspielungen. Zu sehen ist zudem, dass die gesamte Planet-Express-Crew wieder am Start sein wird. Dies bedeutet im Detail, dass sich alle Fans auf Leela, Bender, Fry, Amy, Professor Farnsworth, Dr. Zoidberg sowie Hermes Conrad freuen dürfen.

Was neu sein wird, sind einige neue Synchronsprecher, da in den vergangenen zehn Jahren einige von ihnen leider verstorben oder schlicht in den Ruhestand gegangen sind. Wer „Futurama“ schon immer im englischen Originalton angesehen hat, kann dies auch auf Disney+ tun, bietet der Streaming-Dienst doch sowohl die deutsche als auch englische Sprachausgabe an. Die neue, achte Staffel startet bei Disney+ am 24. Juli 2023.

Wer vorher noch einen „Futurama“-Marathon machen und sich alle alten Folgen ansehen will, kann dies ebenfalls auf Disney+ tun, wo alle alten Staffeln bereitstehen.

