„Furiosa: A Mad Max Saga“: Erster Trailer zum kommenden Endzeit-Actioner – Im Jahr 2015 gelang George Miller mit „Mad Max: Fury Road“ eine beeindruckende Fortsetzung der wegweisenden Endzeit-Reihe, die 36 Jahre zuvor mit Mel Gibson in der Hauptrolle ihren Anfang genommen hatte. Der Film wurde von vollkommen zurecht von Fans und Kritikern als einer der besten Action-Streifen einer Dekade gefeiert und soll nun endlich seinerseits fortgesetzt werden – dies allerdings in Form eines Prequels.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ stellt nämlich die Vorgeschichte der zuvor in „Mad Max: Fury Road“ von Charlize Theron verkörperte Figur Furiosa in den Vordergrund, deren jüngere Version nun von Anya Taylor-Joy gespielt wird. Als Bösewicht überrascht indes ausgerechnet Everybody's Darling Chris Hemsworth, außerdem mit von der Partie werden die bereits aus „Fury Road“ bekannten Fieslinge Immortan Joe und Bullet Farmer sein.

In dem Film wird erzählt, wie Furiosa von einer Horde Bikern vom Grünen Ort der vielen Mütter entführt wird und dabei in die Fänge des Warlords Dementus gerät. In einer im Ödland gelegenen Zitadelle trifft die Bande auf Immortan Joe, woraufhin ein Kampf um die Vorherrschaft entbrennt. Inmitten dieses Chaos muss Furiosa wiederum viele Prüfungen meistern, um ihren Weg zurück nach Hause zu finden.

Im Folgenden seht ihr den ersten Trailer zu „Furiosa: A Mad Max Saga“:

