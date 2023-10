Für Steven Spielberg zu blutig: Unveröffentlichte Szene aus „Der Weiße Hai“ – Das Jahr 1975 war ein Wendepunkt für das Kino, dank Steven Spielbergs ikonischem Film „Der Weiße Hai“. Obwohl fast fünf Jahrzehnte vergangen sind, bleibt der Film ein Dauerbrenner und ein Wegbereiter für das Genre des Tierhorrors.

Spielbergs Ruhm für fesselnde Inszenierungen wird durch diesen Film nur bestätigt, doch es gab auch Grenzen für den Regisseur, insbesondere wenn es um die Darstellung von Blut und Gewalt geht. Ein immerwährender zentraler Punkt von Spielbergs Regieansatz ist seither seine Zurückhaltung bei übermäßiger Gewaltdarstellung. In einem Interview mit „Vanity Fair“ plauderte er diesbezüglich eine interessante Geschichte aus.

„Ich mochte die Szene nicht, sie war geschmacklos, also warf ich sie raus.“

Und zwar über den Entstehungsprozess von „Der Weiße Hai“. Hierbei handelte es sich um eine spezielle Szene, die den Stuntman Teddy Grossman in den Vordergrund rückte. Ursprünglich war geplant, dass Grossman aus dem Maul des Hais ragt, ein Kind im Arm hält und dabei Blut erbricht. Dies war für Spielberg ein Übermaß an Grausamkeit, weshalb er die Szene schließlich aus dem Film schnitt.

Spielberg gegenüber „Vanity Fair“: „Ich mochte die Szene nicht, sie war geschmacklos, also warf ich sie raus.“ Die Regielegende begründete die Entscheidung damit, dass die ihm die Szene schlichtweg zu brutal war, und obendrein nicht zum Ton des ersten Drittels des Films passte. Für alle Fans von „Der weiße Hai“ gibt es die besagte blutige Szene allerdings auf YouTube zu sehen.

So oder so, die finale Version von „Der Weiße Hai“ schaffte es auch ohne diese explizite Szene, einen legendären Eintrag in Spielbergs beeindruckender Liste von Werken zu setzen. Für diejenigen, die vielleicht nicht mit dem Inhalt von „Der Weiße Hai“ vertraut sind, ein kleiner Exkurs in diesen unvergessenen Klassiker: Der Film spielt in einem kleinen Küstenort an der amerikanischen Ostküste, wo plötzlich ein riesiger Weißer Hai auftaucht und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt.

Nach einigen Todesfällen machen sich drei Männer auf die riskante Jagd nach dem riesigen Raubfisch. Der Hai erweist sich als geschickter und heimtückischer Gegner, was zu einem spannungsgeladenen Duell zwischen Mensch und Natur führt.

Quelle: tvspielfilm.de