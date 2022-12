Traum eines sterbenden Kindes wahrgemacht: Johnny Depp hilft als Captain Jack Sparrow – Eine der wohl prägendsten Rollen für den Hollywood-Star Johnny Depp ist die Figur des Captain Jack Sparrow aus der Reihe „Der Fluch der Karibik“. Immer wieder mal schlüpfte der Megastar in die Haut des Kultcharakters, um Fans eine Freude zu machen. So auch für den elfjährigen Kori, bei dem es sich Depp nicht nehmen ließ, persönlich als Captain Jack anzurufen. Der Junge ist schwer krank und wird seinem Zustand unvermeidlich erliegen.

Dem kleinen Mann eine große Freude zu machen, das konnte Johnny Depp zumindest erreichen, um das Leid der Familie mit etwas Freude zu erhellen. Auf dem YouTube-Kanal des Jungen wurde der Anruf veröffentlicht: „Captain Kori“ hält sein Smartphone in der Hand, erwartet den Call – ein Vertreter einer wohltätigen Organisation erscheint vor Johnny Depp im Bild, teilt dem Jungen mit, dass er sich freue, ihn kennenzulernen.

Dann verlässt der Mann auch schon den von Kerzenlicht beleuchteten Bildbereichm der wie eine Schiffskabine gestaltet wurde:

„Captain Jack Sparrow“ taumelt und kriecht ins Bild, gespielt randvoll mit Piratenrum. In den nächsten Minuten lallt und nuschelt sich Johnny Depp für das todgeweihte Kind durch seine absolute Paraderolle, bringt den Jungen mit jeder Menge Scherzen und dem von der Figur bekannten, geistig abwesenden Palavern der Figur zum Lachen. Im Hintergrund hören wir seine Mutter, die auf dem Kanal „Kraken The Box“ ihrem Jungen bei der Unterhaltung mit „Captain Jack Sparrow“ beiwohnt.

Ein lichter Moment, den Johnny Depp da in das belastete Leben des kleinen Kori gebracht hat. Der Junge wurde mit einem Zustand geboren, der als Hypoplastisches Linksherz-Syndrom bezeichnet wird – angeborene Fehlbildungen des Herzens, die in einer katastrophalen Vermischung von sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut resultieren können, dem sogenannten Shunt. Obgleich bei vielen Kindern gewisse Heilungschancen bestehen, brauchen besonders schwerwiegende Fälle Transplantate.

Kori hat seit 2018 sogar zwei der schweren Eingriffe über sich ergehen lassen:

Doch sein Körper hat beide Spenderherzen abgestoßen – und der Junge sowie seine behandelnden Ärzte haben sich bewusst gegen einen weiteren Eingriff entschieden. Etwas wird folgen, dass die Medizin als „natürlichen Verlauf“ bezeichnet. Kori ist in palliativer Pflege, er wird unumstößlich sterben. Seine Mutter Pixi wörtlich zur BBC: „Es gibt jetzt keine Heilung mehr. Er hat immer gesagt, sollte er noch mal ein Transplantat benötigen, so will er sich das nicht erneut antun. In dem Moment, da sie mir die Neuigkeiten brachten, wusste ich, dass es nur auf eine Art enden wird.“

Der Junge sei sich dessen bewusst, zitiert das Portal „Unilad“ die Mutter: „Die erste Transplantation war nicht einfach, aber sie verlief recht gut. Die zweite war extrem traumatisch für ihn. Sie war extrem schmerzhaft und langwierig, und er musste [wieder] laufen und sprechen lernen. Er sagte, er würde lieber sterben, als so etwas jemals noch einmal durchmachen zu müssen. Es war nicht nur seine Entscheidung, sondern auch die des medizinischen Teams, und sie wurde nicht auf die leichte Schulter genommen, aber er hatte einen großen Anteil an dieser Entscheidung und versteht, was passieren wird.“

Die Make a Wish“ Foundation, die sich um todkranke Kinder kümmert und ihre Wünsche erfüllt, macht Koris Treffen mit „Captain Jack“ möglich – ein Ruf, dem Johnny Depp folgte.

Depp wörtlich im Video im besten Sparrow-Nuschelton zu dem Jungen: „Captain Kori …. Hab gehört, dass du ein ziemlicher YouYube-Kanal-Mann bist, oder sein wirst und all diese YouTuberei. Was ich damit sagen will, ist, dass ich gerne deinem YouTube-Kanal folge und ich werde all meinen Freunden sagen, dass sie deinem YouTube-Kanal folgen sollen. Und das, denke ich, wird für eine wunderbare Unterhaltung sorgen … ein kurzzeitiges Entgleiten in die Zweisamkeit. Ich werde dort sein und Momente mit dir und Tubing …u-tubing … YouTubing erleben. Ich wünsche dir viel Glück, ich bin dein größter Fan, Captain Kori, alles Gute und Liebe, Kumpel.“

Seit Koris Geschichte im Netz bekannt wurde, wuchsen die Abos seines YouTube-Kanal straff an – spätestens mit dem Auftritt von Johnny Depp explodieren die Aufrufzahlen. Zehntausende Menschen kommentieren den Auftritt des Hollywood-Stars für den todgeweihten Jungen. Jemand schrieb wörtlich: „Koris Geschichte auf YT ist der Grund, warum das Internet existiert. Scheiß auf all die anderen Betrugsfälle, Angriffe, Dramen und den ganzen Quatsch … DAS ist es, was wir als Menschen auf dem Raumschiff Erde tun sollten!“

Einen besseren Schlusssatz hätten wir auch nicht finden können.

