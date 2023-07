Für Kult-Star: ARD ändert Programmplan komplett – Seit dem 20. Juli bestimmt bei den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF die Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland das Programm – entsprechende Änderungen am Plan inklusive. Doch nicht nur dort hat sich einiges geändert: Auch beim NDR wurde der Programmplan geändert, wenn auch aus gänzlich anderen Gründen: Um eine zu früh von uns gegangene TV-Legende zu ehren.

Götz George war schon zu Lebzeiten ein Kultstar, konnte mit seiner diabolischen Figur des Serienmörders in „Der Totmacher“ ebenso überzeugen wie im Hitler-Tagebuch-Klassiker „Schtonk!“. Insbesondere seine Kultfigur Hauptfigur Kommissar Schimanski hatte es den Fans des „Tatort“ angetan. Im Juni 2016 verstarb Götz George. Er erlag einem Lungenemphysem.

Geburtstag hatte er am 23 Juli

In diesem Jahr wäre er an diesem Tag 85 Jahre alt geworden, daher hat man sich beim NDR entschlossen, Götz George mit einer Filmreihe zu ehren. Diese läuft bereits seit dem 20. Juli und wird noch bis zum 25. Juli fortgesetzt. So zeigte man am 22. Juli um 2:45 Uhr nachts beispielsweise das Drama „Aus einem deutschen Leben“ in Vollrestauration. Am 25. Juli wird es um 23:30 Uhr beim NDR wiederholt werden.

Auch bereits ausgestrahlt wurden am 23. Juli beide Teile von „Alpenglühen“. Ebenso lief bereits „Der Totmacher“, in dem Götz George als Serienmörder Fritz Haarmann in einem packenden Kammerspiel brilliert, das heute noch genauso begeistert wie bei der Uraufführung. Doch wie steht es um Kultfigur Horst Schimanski, nach wie vor wohl der „Tatort“-Kommissar schlechthin? Am 25. Juli ab 22:00 Uhr wird es ein Wiedersehen mit dem Charakter im Filmformat geben:

In „Tatort: Zabou“, einem Schimanski-Streifen, der extra fürs Kino gedreht wurde.

Alles abrufbar

Laut einem Artikel des Portals „Watson“ teilte der NDR in einer Mitteilung mit, dass sämtliche Filme ab dem 23. Juli in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen. Wer sich also über bereits vergangene Sendetermine oder die späten Ausstrahlungszeiten noch bevorstehender George-Filme ärgert, wird dort fündig und kann ein Wiedersehen mit dem unvergessenen Charakterdarsteller feiern.

Quelle: watson.de