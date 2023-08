Für Fantasy-Kultfilm: Gerard Butler setzte seine Gesundheit aufs Spiel – Hollywood-Star Gerard Butler zählt seit einer gefühlten Ewigkeit zu den Fan-Lieblingen, überzeugte mit etlichen Filmen aus unterschiedlichen Genres. Doch ein Film steht bei seinen Fans ganz besonders hoch im Kurs und das ist das Fantasy-Meisterwerk „300“ von Regisseur Zack Synyder, das bei vielen Cineasten Kultstatus genießt.

In diesem Streifen verkörperte Gerard Butler den Kriegerkönig Leonidas. In eben dieser Rolle des Spartaners wurde Butler schließlich bis in den letzten Winkel der Erde weltberühmt. Dafür musste er ranklotzen und auch richtig körperlich leiden. Das verriet Gerard Butler dem Branchen-Magazin „Hollywood Reporter“, wo er über sein knallhartes Training für den Fantasy-Kracher sprach.

Sechs Stunden am Tag hartes Training

Demnach enthüllt der Hollywood-Liebling, dass er bei den Vorbereitungen für das Epos „300“ ganze sechs Stunden am Tag trainierte. Sein Sport-Programm bestand dabei aus zwei Stunden CrossFit, zwei Stunden Bodybuilding sowie zwei Stunden Kampfchoreografie. Butler: „Ich war in der besten Form meines Lebens. Auf eine gewisse Art ruinierte ich meinen Körper zwar, aber ich sah dabei toll aus.“

Das schweißtreibende Training hat sich letzten Endes aber gelohnt, wie man im Film sehen kann. Und nicht nur das, „300“ wurde auch ein Megaerfolg in den Kinos. Dabei gab es von etlichen Filmkritikern und Filmkritikerinnen nur durchschnittliche Bewertungen. Das sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch ganz anders, die bis heute die Comicverfilmung der gleichnamigen Graphic Novel von Frank Miller mit Lob überschütten.

Quelle: moviepilot.de