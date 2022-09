Für 5 Euro ins Kino: Alles zum bundesweiten Kinofest – Cineasten, die neue Film-Blockbuster auf der großen Leinwand genießen wollen, dürfen sich insbesondere auf dieses Wochenende freuen. Was im Ausland bereits des öfteren stattgefunden hat, gibt es nun auch endlich in Deutschland. So findet am 10. und 11. September 2022 erstmals das bundesweite Kinofest statt.

Bedeutet: In alle teilnehmenden Kinos Deutschlands kommt man mit satten Vergünstigungen hinein. Je nach Kino kostet dann ein Ticket sogar nur fünf Euro. Doch beim bundesweiten Kinofest gibt es nicht nur vergünstigte Ticketpreise, auch bieten einige Kinos weitere Aktionen und Gewinnspiele an. Manche Filmtheater erweitern für diese tolle Aktion sogar ihr gastronomisches Angebot.

Über 600 Kinos nehmen teil

Zwar gibt es leider auch einige Häuser, die nicht am Kinofest teilnehmen, aber vor allem große Kinoketten wie Cineplex und UCI sind mit von der Partie, die auch zu jenen gehören, die Tickets für fünf Euro anbieten. Deutschlandweit werden an diesem Wochenende insgesamt über 600 Kinos teilnehmen.

Die Webseite „Kinoheld“ hat eine Liste mit allen Städten und Kinos veröffentlicht, die am Kinofest teilnehmen. Zudem seht sind dort auch alle Kinos aufgeführt die am 5-Euro-Programm mitwirken – inklusive der jeweiligen Filmzeiten. Die Liste findet ihr HIER.

Quelle: giga.de