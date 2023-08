FSK 18-Serie: Blutige Gladiatoren-Kämpfe kostenlos bei Amazon – Sie zählt zu den rabiaten Serien der vergangenen Jahrzehnte, die man so vorgesetzt bekommen hatte. Die Rede ist von „Spartacus“, dieser überaus unterhaltsamen Brutalo-Gladiatoren-Serie mit reichlich Blut, Schweiß und wenig Tränen. Diese sehr beliebte Serie hat mittlerweile seit der ersten Ausstrahlung ganze 13 Jahre auf dem Buckel. Seit dem Start 2010 kam „Spartacus“ auf zwei Staffeln und die Prequel-Serie „Spartacus: Gods of the Arena“.

Das besondere an dieser Gladiatoren-Serie war sicherlich, dass die meisten Folgen in Deutschland eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekamen wegen der Darstellung von Gewalt, expliziten sexuellen Inhalten und grober Sprache. Darüber hinaus gab es sogar zwischenzeitlich Episoden, die von der FSK gänzlich abgelehnt wurden und nur in einer gekürzten Fassung veröffentlicht werden durften.

Spartacus bietet blutiges Gladiatoren-Spektakel

Fans der Serie und all jene die es noch werden wollen, können ab sofort die komplette Serie in ihrem vollen Umfang beim Streaming-Dienst Amazon Prime Videos sehen. Dies komplett kostenlos über Amazons Freevee-Channel. Wer „Spartacus“ bereits aus dem TV kennt, der wird wissen, dass in dieser Serie nicht mit comic-angehauchten Kampfanimationen gespart wird. In beiden Staffeln geht es dabei überaus rabiat zur Sache.

Und darum ging es in der zweiten Staffel: Spartacus, nach dem tragischen Krebstod von Andy Whitfield ehrwürdig vertreten durch Schauspieler Liam MyIntyre, zettelt mit seinen Gladiatoren eine Rebellion an. Dieser Aufstand verbreitet sich in Windeseile durch das ganze Land und dringt sogar tief ins Herz des Römischen Reiches vor. Doch Prätor Claudius Glaber, der Erzfeind von Spartacus, will sich nicht geschlagen geben und schickt seine römischen Truppen an die Fronten.

Action-Serie, die weder mit Kunstblut noch knüppelharten Szenen geizt

Dort gilt es die Befreiung weiterer Sklaven zu verhindern, die sich den Rebellen anschließen wollen. Von Rache getrieben, hat er nur noch eines im Sinn: die sofortige Vernichtung der Rebellion. Im ganzen Trubel steht Spartacus selbst vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder er nimmt Rache für den Tod seiner geliebten Frau oder er lässt die Wut ruhen und konzentriert sich vollends auf die Revolution.

Diese Action-Serie, die weder mit Kunstblut noch knüppelharten Szenen geizt, bringt zwar einen recht interessanten Plot mit, konzentriert sich aber durchweg auf ihre Spezialeffekte, überzogenen Gewaltdarstellungen, ausufernden Sex und rüde Gladiatoren. Wer darauf Lust hat und eine derartige Abendunterhaltung sucht, wird wie erwähnt ab sofort bei Amazon Prime Video auf Freevee fündig.

Quelle: filmstarts.de