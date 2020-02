Autor: Bernhard Trecksel

Friends-Stars verkünden: Reunion wohl beschlossene Sache – 16 Jahre, nachdem die letzte Folge „Friends“ über unsere Fernseher flimmerte – damals noch Röhren-TVs – offenbaren es die Stars der Serie nun: „Es geschieht!“, stand es zeitgleich in den sozialen Medien von David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Jennifer Aniston (Rachel Green), and Matthew Perry (Chandler Bing) zu lesen. Es wird also wohl eine Wiedervereinigung geben.

Der einzige „Friends“-Star, der in den sozialen Medien eine andere Herangehensweise als seine Kollegen bei der Verkündigung der Nachricht verfolgte, war Matt LeBlanc, der in der Serie den Joey Tribbiani spielte: Er postete lediglich ein Foto der Besetzung der Kultserie „M*A*S*H“ und deutete so auf Umwegen die kommende, von Fans lange ersehnte Reunion an: Denn „M*A*S*H“-Urgestein Elliott Gould spielte auch in „Friends“ mit – als Vater von Monica und Ross.

Doch was nun genau „geschieht“, darüber schweigen sich die „Friends“ bislang aus

Laut einem Bericht des Magazins „Variety“ werden die Stars für ein einmaliges Special auf dem amerikanischen Video-on-Demand-Streamingportal „HBO MAX“ zusammentreffen und einander sowie uns erzählen, wie es ihnen in den letzten Jahren so ergangen ist. Und dies lassen sie sich auch fürstlich bezahlen. So soll laut dem Bericht jeder der Stars für die einmalige Fortsetzung mindestens 2,5 Millionen US-Dollar kassieren.Zudem soll HBO MAX ab dann die Ausstrahlungsrechte für sämtliche 236 Folgen der Erfolgsshow bekommen.

Ob und in welcher Form dieses Special auch in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nicht fest – es würde uns aber angesichts der Zugkraft von „Friends“ arg wundern, wenn sich kein deutscher Streaming-oder Pay-Tv-Dienst dieses Events annähme. Auch ist nicht klar, ob es sich wirklich um eine Folge, einen ganzen „Friends“-Film oder lediglich um ein Gruppeninterview mit den Darstellern handeln soll. Man darf gespannt sein, was dabei am Ende herauskommt.

Quelle: WAZ