Trailer zu Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines: Vorgeschichte-Film zum Kult-Horror erscheint bald – Unter den zahlreichen Horrorfilmen gibt es einige Verfilmungen von Romanen, Novellen und Kurzgeschichten aus der Feder von Stephen King, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Neben „The Shining“ ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala: „Friedhof der Kuscheltiere“. Der unheimliche „Indianerfriedhof“ an einem Ort des Bösen, von dem die Toten zurückkehren, genießt Kultcharakter. Nun bekommt er ein Prequel: „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“. Hier der deutsche Trailer.

Wir erinnern uns: In Original-Romanvorlage bzw. Film-Erstling zieht die junge Familie Creed an den Ort Ludlow, die Wiege des fiktiven US-Bundesstaates Maine von Stephen King. Eine Reihe tragischer Ereignisse trifft die Familie – beginnend mit dem Tod eines ersten Haustieres und einem weitaus schlimmeren Verlust durch einen Verkehrsunfall. Eine Spirale des Leids beginnt. Doch durch die Erzählung eines Nachbarn, des Rentners Jud Crandall, scheint eine Lösung für all die Schmerzen gefunden:

Der Friedhof der Kuscheltiere

Jud beging bei ein paar Bierchen den Fehler, Familienvater Louis Creed davon zu erzählen, dass die toten Liebsten von eben jenem Friedhof zurückkehren können. Der Beginn einer Kette dramatischer Ereignisse um wieder lebendige Tote mit dämonischem Willen, die den Film bis heute zu einem Kult-Horrorstreifen machen. Um den Ort Ludlow und jene verfluchte Stätte dreht sich eben auch die neue Vorgeschichte: „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“.

Hier ist der noch junge Jud Crandall Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Im Jahr 1969 träumt er in der Serie davon, Ludlow, Maine den Rücken zu kehren. Doch dunkle Familiengeheimnisse holen den jungen Mann ein, welche ihn für immer an den Ort binden werden. Nun ist es an Jud und seinen Freunden aus Kindertagen, sich gegen ein uraltes Böses zu stellen, welches seine Heimat seit der Gründerzeit bedroht. Denn wenn sie es nicht aufhalten, wird es alles vernichten, was sich ihm in den Weg stellt …

Film steht praktisch in den Startlöchern

Für Fans dürfte klar sein, dass mit der Geschichte um Jud und seine Freunde in ihren Jugendjahren so manche interessante Frage um Ludlow und den Tierfriedhof geklärt werden könnte. Es dauert auch nicht mehr lange, bis ihr „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ erleben könnt: Bereits am 7. Oktober steht die Vorgeschichte zum Kult-Horror für den Abruf bereit. Auf dem Streamingdienst Paramount + werdet ihr dann fündig und könnt Juds unheimliches Abenteuer ab dem Wochenende erleben.

Der erste Trailer sieht äußerst vielversprechend aus, der Film ist mit Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Henry Thomas, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis und den beiden absoluten Hollywood-Größen Pam Grier and David Duchovny durch die Bank mehr als solide besetzt. Grier kennt man aus vielen Rollen, unter anderem natürlich aus Tarantinos „Jackie Brown“, Duchovny dürften sowohl Fans von „Akte X“ als auch „Californication“ nicht minder vergöttern.

Bald also lädt „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ einmal mehr zum Schaudern ein – bis dahin viel Vergnügen mit dem Trailer.