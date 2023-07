Friedhof der Kuscheltiere: Starttermin zum Prequel enthüllt – Welcher Horror-Fan hat ihn nicht gesehen und gefeiert, diesen herrlichen Old-School-Grusler – „Friedhof der Kuscheltiere“ aus dem Jahre 1989. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Stephen King zählt mittlerweile zu den Streifen, die in jede gut sortierte Horror-Sammlung gehören.

Seither gab es zwei weitere Verfilmungen von Stephen Kings Horror-Klassiker, nämlich die Fortsetzung „Friedhof der Kuscheltiere II“ aus dem Jahre 1992 sowie die Neuverfilmung 2019. Nach über drei Dekaden seit dem Originalfilm gibt es nun bald das Prequel zu sehen. Die Vorgeschichte zu „Friedhof der Kuscheltiere“ trägt den Titel „Pet Sematary: Bloodlines“ und erscheint noch in diesem Jahr. Genauer gesagt wurde nun das Startdatum bekannt gegeben.

Death is different here. Stream Pet Sematary: Bloodlines on October 6, exclusively on #ParamountPlus. pic.twitter.com/wJ3QoalhQX — Pet Sematary (@petsematarymov) July 18, 2023

Demnach erscheint das Prequel am 6. Oktober 2023 beim Streaming-Dienst Paramount+. Für Filmproduzent Lorenzo di Bonaventura betonte in einem Interview, dass es ihm wichtig war, dass man beim Prequel nah am Ursprungsmaterial bleibe. Zwar gibt es noch keinen Trailer zu „Pet Sematary: Bloodlines“, aber erste Bilder geben bereits erste Einblicke in die Vorgeschichte rund um den Haustierfriedhof.

Inszeniert wird das Ganze von Lindsey Beer, die hier zugleich ihr Regiedebüt gibt. Zum Cast gehören unter anderem Jackson White („Tell Me Lies“), Forrest Goodluck („The Revenant – Der Rückkehrer“), Jack Mulhern („Mare Of Easttown“), Henry Thomas („Gangs Of New York“), Natalie Alyn Lind („The Goldbergs“), Isabella LeBlanc („True Detetive“), Pam Grier („Jackie Brown“) und “Akte X”-Legende David Duchovny.

First look at the Pet Sematary prequel ‘PET SEMATARY: BLOODLINES’.



Releasing on October 6 on Paramount+ pic.twitter.com/9uMubu9CDe — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2023

In „Pet Sematary: Bloodlines“ tritt storytechnisch Jud Crandall in den Vordergrund. Wir erinnern uns an den Nachbar, der die Familie Creed, besser gesagt Vater Louis mehrfach im Originalfilm davor gewarnt hatte, den sagenumwobenen Friedhof zu besuchen. Im Prequel bekommen wir nun die junge Version von Jud Crandall zu sehen, der viele Jahre vor den Ereignissen aus „Friedhof der Kuscheltiere“, entdeckt, dass dort draußen ein dunkles Geheimnis lauert.

Wer den Roman von Stephen King dazu gelesen hat, weiß, dass Jud bereits entsetzliche Erfahrungen mit dem Friedhof gemacht hat.

Quelle: kino.de