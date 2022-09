Freitag, der 13.: Studio deutet Comeback von Jason Voorhees an – Für Horror- und Slasher-Freunde gehört der Masken-Schlitzer aus dem Camp Crystal Lake zu den Kultfiguren des Genres. Vor 42 Jahren startete Serienkiller Jason Voorhees seinen blutigen Feldzug. Das Horror-Franchise begann 1980 mit „Freitag, der 13.“, einem heute absoluten Klassiker des 80er-Jahre-Horrors und Kult-Slasher sondergleichen.

Insgesamt gab es zwölf Verfilmungen bestehend aus Fortsetzungen, Crossovers und Remakes. Zuletzt machte Jason 2009 Jagd auf seine Opfer: im Reboot „Freitag der 13.“. Doch das wird nicht das Ende sein, denn ein weiteres Comeback steht für 2023 in der Mache. So deutete das Produktionsstudio New Line Cinema via Instagram auf einen 13. Film der Reihe hin.

Man postete ein Jason-Bild mit den Worten: „Uh, oh. Was denkt ihr, will Jason Voorhees?“ Regisseur Sean S. Cunningham gab bereits einen wesentlich deutlicheren Hinweis – so steht auf seinem Cameo-Profil zu lesen: „Sean S. Cunningham führte Regie und produzierte den bahnbrechenden Horrorfilm ‚Freitag der 13.‘ und erschuf den kultigen Fiesling Jason Voorhees. Die Filmreihe hat zwölf Werke hervorgebracht, ein 13. ist für nächstes Jahr geplant.“

Damit ist es fast schon so sicher wie ein Amen in der Kirche, dass es kommendes Jahr wirklich den 13. Teil rund um den Kult-Slasher geben wird. Darüber hinaus ließ Kane Hodder, der Jason in drei „Freitag der 13.“-Filmen verkörpert hat, gegenüber TMZ verlauten:

„Es gibt zwölf Filme, wie kann man da keinen 13. ‚Freitag, der 13.‘ drehen? Ich bin noch immer sehr bereit, Menschen [im Film] zu töten. Und ich würde die Gelegenheit begrüßen, noch einmal zurückzukehren.“ Und wie der Zufall so will, fällt 2023 im Oktober ein Freitag genau auf den 13. Nachtigall, ick hör dir trapsen …

Quelle: kino.de