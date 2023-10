TV-Tipp: Denzel Washingtons Thriller-Kultfilm – Wenn die Sonne über den Straßen von Los Angeles untergeht und die Schatten länger werden, nimmt „Training Day“ seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Abgründe der Polizeiarbeit. Gleichsam faszinierend und erschreckend, entfaltet der Film eine Geschichte, die an Intensität kaum zu übertreffen ist. Im Zentrum des Films steht der junge und idealistische Polizist Jake Hoyt, gespielt von Ethan Hawke.

Er hat nur 24 Stunden Zeit, um sich in der Sondereinheit für Drogenbekämpfung zu beweisen. An seiner Seite: der charismatische aber moralisch flexible Alonzo Harris, dargestellt von Denzel Washington in einer Oscar-prämierten Rolle. Harris ist der Inbegriff eines Anti-Helden, eine Figur, die sich in moralischen Grauzonen bewegt und die Regeln nach eigenem Gutdünken biegt. Hoyt ist anfangs beeindruckt von Harris' effektiven, wenn auch unkonventionellen Methoden.

Antoine Fuquas düsteres Meisterwerk

Doch je mehr die Uhr tickt, desto mehr wird ihm bewusst, wie tief die Korruption in den eigenen Reihen steckt. Der Film führt den Zuschauer durch eine Vielzahl von ethischen Dilemmata und fordert ihn heraus, seine eigenen moralischen Grenzen zu hinterfragen. Los Angeles selbst ist in „Training Day“ mehr als nur eine Kulisse. Die Stadt wird zum Spiegelbild der Charaktere, mit ihren dunklen Gassen, labyrinthischen Straßen und zwielichtigen Figuren.

Regisseur Antoine Fuqua legt großen Wert auf Realismus und lässt die Stadt in all ihrer Ambivalenz erstrahlen. Dafür arbeitete er eng mit echten Polizeibeamten zusammen und drehte an authentischen Schauplätzen. Kein Zweifel, „Training Day“ ist ein Thriller, der sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Der Film lebt von seinen intensiven Charakteren, der komplexen Handlung und einer Atmosphäre, die unter die Haut geht.

Wer den Nervenkitzel sucht und sich in die Tiefen der menschlichen Seele begeben möchte, sollte sich diesen Kultfilm nicht entgehen lassen. Für alle, die „Training Day“ noch nicht gesehen haben oder ihn erneut erleben möchten: Der Film läuft heute Abend am 13. Oktober 2023 um 22:25 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI.