TV-Tipp: Einer der coolsten Filme von Nicolas Cage – Heute Abend gibt es im TV ganz besondere Filmkost zu sehen: Nämlich Nicolas Cage als Feuerdämon in der Comic-Verfilmung „Ghost Rider“ aus dem Jahre 2007. Regisseur Mark Steven Johnson inszenierte mit diesem Fantasy-Actioner zwar keinen typischen Hollywood-Blockbuster, aber ein Film, der heute 16 Jahre später doch einige Fans auf seiner Seite weiß.

Das war damals ganz anders, gehört „Ghost Rider“ doch zu den großen Kinoflops aus dieser Zeit, der ein Budget von rund 120 Mio. US-Dollar verschlang. Entstanden ist ein wilder Actionstreifen, der seine unfreiwillig komischen Momente hat. Auf der anderen Seite bringt der Streifen genügend Unterhaltungswert mit, um damit einem gemütlichen Filmabend zu verleben.

Wilde Action mit reichlich Kurzweil

In „Ghost Rider“ schlüpft Nicolas Cage in die Rolle des Stuntbikers Johnny Blaze. Um seinen kranken Vater zu retten, schließt Blaze einen Pakt mit dem Teufel. Ein paar Jahre ziehen derweil ins Land, bis der Teufel plötzlich auftaucht und Blaze an seinen Pakt erinnert. Dieser besagt, dass Johnny Blaze als flammendes Skelett den rebellischen Teufelssohn jagen soll.

Der Plot zu „Ghost Rider“ ist schon hart an der Grenze. Aber dafür hat Regisseur Mark Steven Johnson daraus einen kurzweiligen Actioner gestrickt. Wer Fan der Comic-Verfilmung ist oder ein Freund des illustren Nicolas Cage, der sollte heute Abend um 20:15 Uhr auf den Sender RTL ZWEI schalten.