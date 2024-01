TV-Tipp: Explosiver Action-Blockbuster – Wenn es um Action-Blockbuster geht, die das Adrenalin in die Höhe schnellen lassen, ist „London Has Fallen“ ein unumgänglicher Titel. Der Film, der 2016 veröffentlicht wurde, ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Films „Olympus Has Fallen“. In „London Has Fallen“ wird die Geschichte von Secret Service-Agent Mike Banning fortgesetzt, gespielt von Gerard Butler, der erneut in die Rolle des Retters schlüpft, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten, dargestellt von Aaron Eckhart, zu schützen.

Die Handlung des Films ist schnell und fesselnd. Der britische Premierminister ist unter mysteriösen Umständen verstorben, was zu einem Staatsbegräbnis führt, das die mächtigsten Führer der westlichen Welt nach London lockt. Doch was als Trauerfeier beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum. Die Stadt wird zum Schauplatz eines gut geplanten Terroranschlags, und Präsident Benjamin Asher sowie sein treuer Leibwächter Mike Banning finden sich inmitten eines tödlichen Spiels wieder.

Atemberaubende Action-Szenen und spektakuläre visuelle Effekte

„London Has Fallen“ sticht durch seine atemberaubenden Action-Szenen und spektakulären visuellen Effekte hervor. Der Film, unter der Regie von Babak Najafi, nutzt das historische und moderne London als Kulisse für eine Geschichte, die die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute fesselt. Neben Butler und Eckhart glänzt ein Ensemble von bekannten Gesichtern, darunter Morgan Freeman und Angela Bassett.

Neben der rasanten Action legt der Film großen Wert auf die Darstellung der Beziehung zwischen dem Präsidenten und seinem Leibwächter. Diese Dynamik verleiht der Handlung eine zusätzliche Ebene und macht „London Has Fallen“. Freuen darf man sich auf reichlich Explosionen und Verfolgungsjagden, aber auch eine Geschichte über Loyalität, Freundschaft und Mut.

Für Fans von Action-Blockbustern und diejenigen, die einen spannenden Filmabend genießen möchten, bietet „London Has Fallen“ heute Abend am 12. Jnauar 2024 die perfekte Gelegenheit. Der Film wird um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI ausgestrahlt.