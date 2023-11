Heute Abend im TV: Rückkehr des irrsten Anti-Superhelden – Was passiert, wenn ein ehemaliger Söldner mit einem abgefahrenen Sinn für Humor wieder auf den Bildschirm kommt? Richtig, es ist Zeit für „Deadpool 2“. Der Film, der 2018 in die Kinos kam, steht für alles, was wir an diesem Genre lieben: Action, Humor und eine ordentliche Portion Selbstironie. Dabei ist „Deadpool 2“ alles andere als ein typischer Superheldenfilm.

Im Zentrum der Handlung steht wieder Wade Wilson, alias Deadpool, gespielt von Ryan Reynolds. Nachdem er im ersten Teil erfolgreich seine große Liebe Vanessa gerettet hat, muss er sich nun einer neuen Herausforderung stellen: der Rettung eines jugendlichen Mutanten namens Russell. Der Film nimmt uns mit auf eine rasante Reise voller unerwarteter Wendungen, während Deadpool versucht, den jungen Mutanten vor dem zeitreisenden Soldaten Cable zu beschützen, der von Josh Brolin verkörpert wird.

Aufwendige Spezialeffekte und atemberaubende Action-Szenen

Das Drehbuch verwebt geschickt Elemente aus Action, Komödie und Drama, um eine Geschichte zu erzählen, die gleichzeitig unterhaltsam und berührend ist. Die Charakterentwicklung ist ein weiterer Höhepunkt des Films. Obwohl Deadpool für seinen flapsigen Humor und seine scharfe Zunge bekannt ist, zeigt der Film eine tiefere, emotionalere Seite von ihm, die ihn als Charakter noch interessanter macht.

„Deadpool 2“ geizt nicht mit aufwendigen Spezialeffekten und atemberaubenden Action-Szenen. Egal ob in der Luft, auf der Straße oder sogar auf einem Gefängnisgelände, die Kämpfe sind stets hochkarätig und vollgepackt mit innovativen Choreografien. Der Einsatz von CGI ist durchdacht und trägt zur optischen Dynamik des Films bei. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: „Deadpool 2“ wird heute Abend am 03. November 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf ProSieben ausgestrahlt.