Heute Abend im TV: Kultige Sci-Fi-Komödie im Doppelpack – Hollywood hat viele Meisterwerke hervorgebracht, die als Kult-Klassiker in die Filmgeschichte eingegangen sind. Dazu gehört auch die Kultreihe „Zurück in die Zukunft“. Unter der Regie von Robert Zemeckis und mit Michael J. Fox in der Hauptrolle als Marty McFly, wurde die Trilogie zu einem Klassiker der 80er Jahre. Und heute Abend gibt es die ersten beiden Teile der Sci-Fi-Komödie „Zurück in die Zukunft“ im Free-TV zu sehen.

Robert Zemeckis hatte übrigens mehrere wissenschaftliche Berater konsultiert, um die Theorien über Zeitreisen so realistisch wie möglich darzustellen. Allerdings ging es ihm nicht nur um wissenschaftliche Genauigkeit. Vielmehr wollte Zemeckis ein unterhaltsames und zugleich tiefgründiges Werk schaffen, das zum Nachdenken anregt. Dabei war die Vision des Regisseurs eine der treibenden Kräfte. Es wurde eine ganze Palette an Spezialeffekten verwendet, von Miniaturmodellen bis hin zu aufwendigen Computergrafiken.

Der DeLorean als legendäre Zeitmaschine

Auch der DeLorean, der als Zeitmaschine dient, wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Jeder Knopf und jede Anzeige im Cockpit sollte authentisch wirken, und dafür sorgten Experten aus verschiedenen technischen Bereichen. Die kulturelle Bedeutung von „Zurück in die Zukunft“ kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Merchandise, Zitate und Referenzen zum Film finden sich bis heute in allen möglichen Medien.

Zu den denkwürdigsten Momenten gehört sicherlich die erste Zeitreise, in der Marty versehentlich in die Vergangenheit geschickt wird und auf seine eigenen Eltern trifft. Die Komplikationen, die daraus entstehen, sind sowohl humorvoll als auch dramatisch und führten dazu, dass der Film schnell an Popularität gewann.

Die Filme sind einfach ein Muss, wenn es um Science-Fiction und Abenteuerfilme geht. Für diejenigen, die die ersten beiden Kultfilme der Trilogie noch nicht gesehen haben oder ihn gerne erneut erleben möchten: „Zurück in die Zukunft“ und „Zurück in die Zukunft II“ werden heute am 05. Januar 2024 um 20:15 Uhr sowie um 22: 00 Uhr im Free-TV auf ZDFneo ausgestrahlt.