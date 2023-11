Freigabe ab 18 Jahren: Action-Hit mit Stallone nicht mehr indiziert – 2008 erschien der Actionfilm „John Rambo“ in den Kinos, ein Werk, das schnell zu einem Klassiker des Genres avancierte. Dieser Film, auch bekannt als "Rambo IV", stellt einen markanten Punkt in der berühmten Rambo-Reihe dar. Denn Sylvester Stallones Actioner landete in seiner ungekürzten Fassung aufgrund explizierter Gewaltdarstellungen auf dem Index.

Doch das hat nun ein Ende denn im September 2023 wurde „John Rambo“ von der Indizierung in Deutschland befreit. Nachdem in den USA bereits 2019 eine 4K-Premiere des Films stattfand, deutet vieles darauf hin, dass bald auch deutsche Fans eine ungeschnittene Fassung genießen können. Der entscheidende Schritt in diese Richtung erfolgte mit der Neuprüfung der Uncut-Version durch die FSK am 23. November 2023, welche nun eine Freigabe „ab 18 Jahren“ erhielt.

Darum geht es in „John Rambo“

John Rambo lebt zurückgezogen im nördlichen Thailand. In der Nähe tobt seit sechs Jahrzehnten der Burmesen-Karen Konflikt, der längste Bürgerkrieg der Welt. Rambo, der in den Bergen wohnt und sich mit dem Fang und Verkauf von giftigen Schlangen über Wasser hält, hat sich vom Kampfleben distanziert. Trotz der täglichen Sicht auf durchziehende Sanitäter, Rebellen und Flüchtlinge bleibt er unbeeinflusst.

Doch eines Tages erscheinen Missionare, die ihn bitten, sie zu einem Flüchtlingslager zu führen, da Landminen den Weg dorthin gefährlich machen. Sie beabsichtigen, den verfolgten Karen-Stamm dort mit Medikamenten, Nahrung und Bibeln zu unterstützen. Rambo stimmt widerwillig zu, sie zu begleiten. Später erfährt er, dass die Missionare nicht aus dem Lager zurückgekehrt sind, sondern in einem burmesischen Armeelager gefangen gehalten werden.

Trotz seiner anhaltenden Abneigung gegen Gewalt erkennt Rambo, dass er eingreifen muss. Es beginnt ein Kampf, der ihn tief in das Grauen des Krieges führt.

Quelle: schnittberichte.com