Freelance: Erster Trailer zum neuen Action-Kracher mit John Cena – Der erste Trailer für den Actionfilm "FREELANCE" des Regisseurs Pierre Morel, bekannt durch "96 Hours", ist jetzt veröffentlicht worden. In der Hauptrolle ist der sechzehnfache Wrestling-Champion und Hollywood-Schauspieler John Cena zu sehen. Cena, der in Filmen wie „Fast & Furious“ und „The Suicide Squad“ auftrat, wird von einer beeindruckenden Besetzung begleitet.

Im Film "FREELANCE" spielt John Cena den ehemaligen Special Forces-Soldaten Mason Pettits. Mason findet seinen Beruf in einer durchschnittlichen Anwaltskanzlei und sein Leben als Familienvater monoton. Als ihm ein ehemaliger Militärfreund, gespielt von Christian Slater, der Chef einer fragwürdigen privaten Sicherheitsfirma ist, einen Job anbietet, um die preisgekrönte Journalistin Claire Wellington, dargestellt von Alison Brie, zu beschützen, nimmt er den Auftrag sofort an. Claire plant, den berühmt-berüchtigten Diktator Juan Arturo Venegas in Paldonien zu interviewen, doch das Gespräch wird durch einen Militärputsch gestört, und Claire und ihr Bodyguard geraten unerwartet in eine Flucht durch den Dschungel.

Zu den weiteren Schauspielern in "FREELANCE" gehören Juan Pablo Raba, der den exzentrischen Diktator spielt, und Marton Csokas, der als korrupter General auftritt. Alison Brie, bekannt aus Produktionen wie „Glow“, „Die Verlegerin“ und „Promising Young Woman“, rundet die Hauptbesetzung ab.

Der Film basiert auf einem Drehbuch von Jacob Lentz, einem Autor von „Jimmy Kimmel Live!“, und wurde von Endurance Media in Zusammenarbeit mit Sentient Entertainment produziert. "FREELANCE" wird am 5. Oktober durch Splendid Film im Vertrieb von 24 Bilder deutschlandweit in den Kinos veröffentlicht.