Free Guy: Trailer zur Videospiel-Komödie mit Deadpool-Star – Ein ungesühntes Verbrechen hält die Videospiel-Welt in Atem und keiner spricht darüber. Die Opferzahlen gehen monatlich in die Milliarden. Weltweit. Die Rede ist von Nichtspielercharakteren, NPCs/NSCs in Games – und all dem, was Zocker ihnen tagtäglich so antun. Nun nimmt sich auch der Streifen „Free Guy“ mit „Deadpool“-Hauptdarsteller Ryan Reynolds des Themas an. Hier ist der taufrische deutsche Trailer zu dem abgedrehten Spaß.

Unsere Einleitung war natürlich nur augenzwinkernd gemeint, aber im Grunde trifft sie den Plot von „Free Guy“ auf den Kopf. Denn Guy ist ein Bankkassierer, der ein beschauliches Leben in einer fiktiven Großstadt führt. „Fiktiv“ ist hier ganz wörtlich gemeint, denn als er Zeuge/Opfer eines Banküberfalls wird, macht Guy eine Veränderung durch. Er realisiert plötzlich, dass er ein Nichtspielercharakter sein soll.

Sein Leben ist ein Videospiel, und somit eine Lüge – und er erwacht jeden Tag aufs Neue, um die gleiche Hölle zu durchleben: In einer Großstadt, in der pubertierende Spieler „GTA Online“-mäßige, brutale Schlachten gegeneinander austragen, soll Guy nur eines von unzähligen Opfern und Statisten sein. Kein Wunder also, dass der geschasste Videospielknecht darauf keine Lust mehr hat und sich befreien will. „Free Guy“, eben.

„Demnächst im Kino“ sagt der Trailer – was in Corona-Zeiten wohl bedeutet: „Free Guy“ läuft an, wenn er anläuft. Angepeilt ist jedenfalls der 10. Dezember, wir hoffen, der Termin ist zu halten, denn der Streifen sieht lustig aus.