„Free Guy“ – Film-Kritik – Freunde von Videospielen- und furiosen Action-Komödien bekommen mit „Free Guy“ die perfekte Fusion, die nun im Heimkino ein spektakuläres Unterhaltungsfeuerwerk zündet. Noch dazu mit einer passend besetzten Hauptrolle – diese hat „Deadpool“-Star Ryan Reynolds übernommen. Er schlüpft in die Haut von Guy, der als kleiner Angestellter bei der Free City Bank arbeitet.

Guy genießt mit seiner positiven Einstellung und seiner stets optimistischen Heiterkeit sein doch etwas eintöniges Leben. Dies endet, als er eines Tages die Frau seines Lebens trifft und entdeckt, dass er nichts weiter ist als eine Hintergrundfigur in dem Open-World Videogame „Free City“. Konfrontiert mit einer Welt ohne Grenzen, beschließt Guy, auf seine ganz spezielle Weise der Held seiner Geschichte zu werden.

So beginnt Guys aberwitzige Jagd nach einem eigenen Leben und nichts Geringerem als der Rettung seiner Welt. „Free Guy“ – ein Film über einen Videospiel-Charakter mit einer extrem unterhaltsamen Story. Nun, das klingt im ersten Moment nur für Gamer interessant. Muss es aber gar nicht, denn hier könnten auch alle Fans von Action-Komödien voll auf ihre Kosten kommen.

Schließlich feuert dieser Streifen mit irrwitzigem Humor und noch mehr kunterbunter abgedrehter Action aus allen Rohren. Überaus effektreich und mit mit cool eingesetzten Elementen, die jeder Gamer direkt aus diversen Videospielen wiedererkennen wird. Das alles ergibt genial inszenierte Gaming-Action und puren Filmspaß – zumal Ryan Reynolds hier im Vollgasmodus unterwegs ist.

Generell ist der gesamte Cast in „Free Guy“ perfekt gewählt, stehen neben Reynolds doch unter anderem auch Jodie Comer, Taika Waititi oder „Stranger Things“-Star Joe Keery vor der Kamera. Letztendlich ist hier eine extrem originelle Actionkomödie geglückt. Eine, in der die Abgedrehtheit und der Humor eines „Deadpool“ auf das Kult-Game „Grand Theft Auto“ treffen und sich an Elementen des Action-Kinos bedienen. Am Ende steht so die filmische Spaßgranate mit dem Namen „Free Guy“.

Free Guy (Disney) – VÖ: 07. Okt. 21