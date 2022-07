Freddy's Nightmares: Freddy Krueger feiert Comeback im Heimkino – Horror- und Slasher-Freunde kennen und lieben ihn, den angesengten Spaßvogel Freddy Krueger, der liebend gern ahnungslose Teens in ihren Träumen massakriert. Ohne Frage, die „A Nightmare on Elm Street“-Reihe hat Horrorgeschichte geschrieben und Kultstatus erreicht.

Eingefleischte Fans von Albtraum-Freddy sind aber nicht nur dessen Slasher-Klassiker bekannt, sondern auch die ziemlich ulkige Freddy Krueger-TV-Anthologieserie „Freddy's Nightmares - A Nightmare on Elm Street“. Eine Serie, die damals zwischen 1988 und 1990 in den USA lief, in Deutschland zu der Zeit aber nur auf Videokassette erschien.

Zum ersten Mal in Deutschland auf DVD

Danach geriet die Serie zum Klingenhandschuh-Killer in Vergessenheit. Das ändert sich nun, denn Freddy Krueger feiert mit eben jener Serie sein großes Heimkino-Comeback: Freddy's Nightmares“ gibt es ab sofort zum ersten Mal in Deutschland auf DVD. Im 4-Disc-Set sind immerhin 16 der insgesamt 44 Folgen enthalten.

Diese aber allesamt deutsch synchronisiert sowie komplett uncut. Für jene, die diese Serie nicht kennen, eine kurze Erklärung, was euch erwartet: In „Freddy's Nightmares“ erzählt jede Episode eine eigene Geschichte mit neuen Charakteren im Elm-Street-Setting. Dabei fungiert Robert Englund in seiner Kultrolle Freddy Krueger vornehmlich als Moderator.

Außer bei der Pilotfolge, die man auch als Prequel zur „Nightmare On Elm Street“-Saga ansehen kann. Von der Machart her kann man demnach „Freddy's Nightmares“ mit Anthologieserien wie „Geschichten aus der Gruft“, „Twilight Zone“ oder „Unglaubliche Geschichten“ vergleichen. Für Fans des Albtraum-Slasher-Kults ist die DVD daher eine tolle Gelegenheit, sich die bis dato schwer zu bekommende TV-Serie „Freddy's Nightmares“ nach Hause zu holen.

Quelle: filmstarts.de