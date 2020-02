Autor: Erik Rössler

„Freaks - Sie sehen aus wie wir“ – Film-Kritik – Willkommen werte Filmfreunde zu einem Streifen, der bei all den großen Hollywood-Produktionen bei vielen unter dem Radar flog. Doch diejenigen, die diesen Film gesehen hatten, waren hellauf begeistert von „Freaks - Sie sehen aus wie wir“. Auch wenn der Streifen nur ein merklich kleines Budget zur Verfügung hatte, haben die Macher das bestmögliche herausgeholt.

Es ist eine Mischung aus Drama und Sci-Fi-Thriller mit einem toll aufspielenden Cast, zu dem unter anderen Emile Hirsch, Bruce Dern und Jungdarstellerin Lexy Kolker gehören. Im Film geht es um eine umfangreiche Aufklärungskampagne der Regierung. Diese warnt die Bevölkerung: „Sie sehen aus wie wir – Bitte melden Sie alles Ungewöhnliche“. Gesucht werden die Freaks – Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die als gefährlich gelten.

Währenddessen wird die 7-jährige Chloe von ihrem Vater in einem hermetisch abgeriegelten Haus festgehalten. Als sie in einem unbeobachteten Moment entwischen kann, trifft sie auf den mysteriösen Eismann Mr. Snowcone. Der alte Mann zeigt ihr die Welt außerhalb ihres tristen Wohnhauses. Nach und nach kommt Chloe hinter das Geheimnis der Freaks und bringt damit nicht nur sich in Gefahr.

Ohne Frage, „Freaks - Sie sehen aus wie wir“ ist sicher eine der Überraschungshits des letzten Jahres. Gerade weil hier ein frischer, spannender Plot unterhaltsam inszeniert wurde. Hinzu kommt eine tolle Schauspielerriege, die dem Film den letzten Schliff gibt. Wer sich bei „Freaks“ an die „X-Men“ erinnert fühlt … Aber wir wollen ja nichts verraten, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Doch nicht falsch verstehen: Dieser Streifen ist alles andere als ein billiger Abklatsch der weltweit erfolgreichen Mutanten-Filmreihe.

Denn der actiongeladene „Freaks“ punktet mit Originalität, mit dichter Atmosphäre, visuellen Glanzpunkten und reichlich Entertainment. Wir jedenfalls können „Freaks - Sie sehen aus wie wir“ allen Genrefans nur wärmstens ans Herz legen. Unser Geheimtipp der Woche!

Freaks - Sie sehen aus wie wir (Splendid Film/WVG) – VÖ: 31. Jan. 20