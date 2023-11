Fortsetzung von Netflix-Erfolgsserie: Alle Infos zur 2. Staffel des „Dahmer“-Nachfolgers – Im Zuge des Erfolgs der ersten Staffel der Netflix-Serie „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ steht nun die zweite Staffel in den Startlöchern. Die Crime-Serie, die sich als einer der größten Hits des Streaming-Dienstes erwiesen hat und nur von „Wednesday“ und der vierten Staffel von „Stranger Things“ übertroffen wird, hat sich trotz kontroverser Thematik durchgesetzt.

Die Fortsetzung trägt den Titel „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ und widmet sich einem neuen wahren Kriminalfall. Die Story konzentriert sich auf die Menendez-Brüder, die durch den Mord an ihren Eltern am 20. August 1989 in Beverly Hills, Kalifornien, weltbekannt wurden. Nach dem Verbrechen versuchten die Brüder, die Tatwaffen am Mulholland Drive zu entsorgen und sich Alibis durch Kinoticketkäufe zu verschaffen.

Zweite Staffel mit Blick auf das Verbrechen als auch den nachfolgenden Prozess

Später kehrten sie zum Tatort zurück, um die Polizei zu alarmieren. In den folgenden Monaten lebten sie ein luxuriöses Leben, was schließlich das Interesse der Ermittler weckte. Die Behörden gaben an, dass die Menendez-Brüder in dieser Zeit rund eine Million Dollar ausgaben. Ihre Festnahme erfolgte im März 1990, und sie wurden wegen Mordes an ihren Eltern angeklagt.

In der neuen Staffel übernehmen Cooper Koch und Nicholas Chavez die Rollen der Menendez-Brüder. Die Serie wird sowohl die Ereignisse des Verbrechens als auch den nachfolgenden Prozess beleuchten. Ein genaues Erscheinungsdatum für „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ auf Netflix steht noch aus, aber es ist geplant, dass die Serie im Jahr 2024 veröffentlicht wird.