Fortsetzung von blutigem Slasher-Kult kommt: Starttermin für „Terrifier 3“ bekanntgegeben – Nachdem kürzlich zunächst bloß ein Filmplakat zum dritten Filmauftritt des Terror-Clowns Art gezeigt wurde, gibt es nun endlich einen konkreten Starttermin für „Terrifier 3“.

Die rasche Fortsetzung der Reihe verwundert nicht, lief es für den Vorgängeraus dem Jahr 2022, der mit einem Budget von gerade einmal 250.000 Dollar ganze elf Millionen Dollar einspielte, doch recht gut an den Kinokassen. Meldungen, dass sich so mancher Kinobesucher ob des Gesehenen übergeben musste, in Ohnmacht fiel oder gar förmlich aus dem Saal geflüchtet ist, werden sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben.

Normalerweise würden wir so etwas leichtfertig als Geschwätz abtun, wer den äußerst brutalen Streifen kennt, ist allerdings geneigt, diesen Gerüchten zu glauben. Entsprechend hoch sind die Erwartungen nun an „Terrifier 3“, für den abermals Damien Leone verantwortlich zeichnet.

Ob dieser die recht derben Gewaltspitzen noch weiter in die Höhe zu treiben vermag, werden wir bald erfahren. Denn wie nun bekannt wurde, soll der dritte Teil der blutrünstigen Slasher-Reihe am 25. Oktober 2024 in den US-amerikanischen Kinos anlaufen.

Ein Starttermin für Deutschland steht bislang noch aus.

Zu diesem frühen Zeitpunkt ist freilich noch nicht allzu viel über die Fortsetzung bekannt. Was wir aber wissen ist, dass es ein Wiedersehen mit David Howard Thornton geben wird, der erneut die Rolle des Killer-Clowns Art übernimmt

Wie es heißt, wird dieser „die ahnungslosen Bewohner von Miles County, die an Heiligabend friedlich einschlafen, ins Chaos stürzen“.

Es ist wohl davon auszugehen, dass auch Lauren LaVera als Sienna Shaw zurückkehren wird, die sich im zweiten Teil ein derart episches Finale mit Art geliefert hat, dass man das Duo bereits als Batman und Joker der Slasher-Welt bezeichnet.

„Der bemerkenswerte Erfolg von ‚Terrifier 2‘ wurde nicht nur durch den unstillbaren Appetit auf neue und aufregende Horror-Ikonen wie Art the Clown angetrieben, sondern auch durch den beispiellosen Kinostart und das Marketing, zusammen mit seinem unnachgiebigen Geist“, zitiert „collider“ den Regisseur Damien Leone

Der verspricht: „In einer Filmlandschaft, in der Risikobereitschaft selten ist, werde ich in ‚Terrifier 3‘ weiterhin Grenzen überschreiten, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr seht, was Art the Clown zu bieten hat.“

Brad Miska, Geschäftsführer von Bloody Disgusting, fügt hinzu: „Mit dem unbedingten Willen, den Fans genau das zu liefern, was sie sich wünschen, hat Leone ein völlig eigenständiges Sequel geschaffen. ‚Terrifier 3‘ wird noch fiesere Morde, ein größeres Budget und eine noch verrücktere Storyline haben.“

Wer nun so richtig in Stimmung für einen echt bösen Slasher gekommen ist, kann sich zur Einstimmung auf das kommende Schlachtfest die Vorgänger auf Amazon Prime Video anschauen – und das sogar uncut.

Quellen: filmstarts.de , collider.com