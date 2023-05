Fortsetzung nach 30 Jahren: Cliffhanger 2 soll gewaltige Höhen-Action bieten – Wie kürzlich bekannt wurde, arbeitet man derzeit an der Fortsetzung eines wahren Stallone-Klassikers. Die Freude bei den Fans war riesig, schließlich liegt der Kultfilm „Cliffhanger – Nur die Starken überleben“ aus dem Jahre 1993 von Regisseur Renny Harlin („Stirb Langsam 2“) schon 30 Jahre zurück.

Während sicher ist, dass Sylvester Stallone noch mal in die Rolle des Bergretters Gabe Walker schlüpfen wird, meldet sich nun auch Regisseur Ric Roman Waugh bezüglich „Cliffhanger 2“ zu Wort. Und er verriet dabei, dass sein Vorbild für seine Arbeit an der Fortsetzung der gigantische Action-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ sei. Ric Roman Waugh gegenüber „Screen Rant“:

„Ich werde die nächste Evolution von ‚Cliffhanger‘ mit Stallone verantworten […]“

„Ich werde die nächste Evolution von ‚Cliffhanger‘ mit Stallone verantworten und beobachten, wie sich seine Figur weiterentwickelt; und er hat jetzt eine Tochter, die auch Bergsteigerin ist. In den italienischen Alpen bricht die Hölle los – und los geht’s. Aber es ist die Weiterentwicklung von ‚Cliffhanger‘, so wie ‚Top Gun: Maverick‘ die Geschichte des Originalfilms fortgeführt hat, so wie ‚Creed‘, die Evolution eines ‚Rocky‘-Franchise, zu etwas Neuem wurde. Das ist genau das, was wir mit ‚Cliffhanger‘ anstreben.“

Und „Cliffhanger 2“ soll dabei mit gewaltiger Höhen-Action daherkommen, weshalb dies der nächste große Beitrag im Action-Genre werden könnte. Kennt man den Originalstreifen und nimmt die Action-Lust Stallones sowie Ric Roman Waughs dazu, darf man zumindest mal auf ein mitreißendes, bildgewaltiges Spektakel hoffen. Erfreulich ist diesbezüglich auch, dass es kein schnödes Remake werden wird, sondern eine Fortsetzung.

Noch sind nicht allerdings nicht viele Details bekannt. So lange schaut euch doch einfach noch mal diesen Action-Kult mit Stallone im Hochgebirge an. Ein Action-Klassiker, der beste Survival-Action bietet, in der sich Bergretter Gabe Walker mit einer Gruppe Gangster anlegt, die in den Rocky Mountains nach einem Koffer voller Geld sucht.

