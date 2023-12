Forsthaus Rampensau Germany: Realityshow erobert die Streaming-Welt – Die Welt der Reality-TV-Formate hat mit „Forsthaus Rampensau Germany“ einen frischen Neuzugang zu verzeichnen. Die Realityshow, die auf der Streaming-Plattform Joyn debütierte, hat nicht nur die Zuschauer begeistert, sondern auch in puncto Popularität neue Maßstäbe gesetzt. Denn die Show wird von Joyn als der erfolgreichste Reality-Neustart aller Zeiten gefeiert.

Was genau „Forsthaus Rampensau Germany“ zu einem solchen Erfolg macht, bleibt teilweise ein Geheimnis, da der Streaming-Dienst keine konkreten Zahlen veröffentlicht hat. Trotzdem ist die Begeisterung rund um das Format unübersehbar. Bemerkenswert ist, dass Joyn in der Vergangenheit selten mit solch herausragenden Erfolgen aufwarten konnte, was die Bedeutung des Erfolgs von „Forsthaus Rampensau Germany“ noch unterstreicht.

Preisgeld von 25.000 Euro

Der Ursprung von „Forsthaus Rampensau Germany“, liegt in Österreich, von wo die Show ihren Weg nach Deutschland fand. In der Realityshow treffen neun prominente Paare in einem Selbstversorger-Forsthaus in Kärnten aufeinander. Auf 1.300 Metern Höhe erleben diese Paare besondere Momente, da sie dort oben im Forsthaus fernab von Luxus und Alltagskomfort leben müssen. Unter ständiger Kamerabeobachtung müssen die Teilnehmer verschiedenen Herausforderungen und dem Zusammenleben auf engstem Raum meistern.

Das Gewinnerpaar von „Forsthaus Rampensau Germany“ erhält am Ende ein Preisgeld von 25.000 Euro. „Fürsthaus Rampensau Germany“ ist seit dem 8. Dezember 2023 exklusiv auf Joyn PLUS+ verfügbar.

Alle Promi-Paare von „Fürsthaus Rampensau Germany“

Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj

John Friedmann und Florian Simbeck

Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar

Sam Dylan und Nadine „Nana“ Miree

Jasmin Herren und Philipp Bender

Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre

Jada Karabas und Joelina Karabas

Cedric Beidinger und Hanna Annika

Natascha Beil und Beverly Cmua

Übrigens soll eine der Schlüsselfiguren der Show, Trash-Queen Gina-Lisa Lohfink, ein Spin-offs mit dem Arbeitstitel „Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken“ erhalten. Dieser Ableger wird sich um ihre Suche nach der großen Liebe drehen, mit der Absicht, bald zu heiraten. Thomas Münzner, der Content-Chef von Joyn, äußerte sich sehr positiv über den Erfolg der Hauptshow und die hohen Erwartungen, die das Spin-off mit sich bringt:

„Forsthaus Rampensau Germany' übertrifft unsere hohen Erwartungen und ist der bislang beste Neustart einer Reality-Show bei Joyn Plus+. Deshalb freue ich mich umso mehr, ein Spin-off des erfolgreichen Programms anzukündigen. Mit 'Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken' drehen wir gerade die Fortsetzungsgeschichte.“

Quelle: tvspielfilm.de