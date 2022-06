Forrest Gump: Tom Hanks war gegen legendäre Kult-Szenen – Tom Hanks hat mit der urkomischen Rolle des Forrest Gump Filmgeschichte geschrieben. Der Plot um den Gemütsmenschen Forrest, der wortwörtlich durch die amerikanische Geschichte läuft und so gut wie an allen wichtigen Ereignissen der US-Historie durch Zufall teilnimmt, ist einfach wunderbar lustig wie tragisch.

Besonders die legendären Parkbankszenen bilden den Dreh- und Angelpunkt des filmischen Meisterwerks. Sie sind nicht nur das Herzstück des Streifens, sondern auch bei den Fans unvergessen. Schließlich stammen aus diesen Szenen so epische Zitate wie „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man kriegt“.

„Wird sich irgendjemand für diesen Bekloppten interessieren, der da auf einer Bank hockt? Was soll das?“

Doch man kann froh sein, dass dies auch so umgesetzt wurde. Denn wie Hollywood-Star und Fan-Liebling Tom Hanks nun in einem Interview mit „CinemaBlend“ verriet, hatte er beim Dreh so gar keine Lust auf die ikonischen Parkbankszenen. Zudem sei Hanks damals gar nicht die Dringlichkeit der Szenen bewusst gewesen. Er fand sie schlicht störend. So erklärte Tom Hanks damals Regisseur Robert Zemeckis:

„Wird sich irgendjemand für diesen Bekloppten interessieren, der da auf einer Bank hockt? Was soll das?“ Im Interview sagte Hanks zudem, dass er die Szenen im Anschluss daran eher widerwillig gedreht hatte. Alleine die Parkbankszenen nahmen eineinhalb Drehtage in Anspruch und umfassten rund 13 Seiten an Skript.

Oscar-Segen für „Forrest Gump“

Regisseur Robert Zemeckis antwortete übrigens auf Hanks Unmutsbekundungen: „Du weißt nie, was die Leute vielleicht daraus ziehen werden.“ Am Ende war es die richtige Entscheidung, an den Parkbankszenen festzuhalten.

Schließlich erhielt „Forrest Gump“ bei den Oscars 13 Nominierungen, wovon man ganze sechs Goldjungen einstreichen konnte. Unter anderem in den Kategorien „Bester Film“ und „Bester Regisseur“. Nicht zu vergessen den Oscar für Tom Hanks als „Bester Hauptdarsteller“.