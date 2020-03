Autor: Bernhard Trecksel

Formula 1: Drive To Survive: Trailer zu Staffel 2 Motorsport-Dokuserie – Nicht nur Rennsport-Jünger wissen, dass der Formel-1-Zirkus auf und abseits der Strecke packende Unterhaltung bietet. Auch fleißige Kinogänger wurden schon mit Filmen zum Thema bedient. Streaming-Gigant Netflix hat mit „Formula 1: Drive To Survive“ auch eine Doku-Serie zum Thema im Angebot. Zu dieser gibt es bald eine zweite Staffel – und hier ist der Trailer dazu.

Das öffentliche Interesse am Formel-1-Sport schien in den letzten Jahren etwas zu hinken, insbesondere die Jugend schien sich von dem Thema mehr und mehr zu entfernen. Dem steuerte die Formel 1 mit der ersten Staffel von Formula 1: Drive To Survive“ aktiv entgegen – und brachte beim Streaming-Giganten ihre Serie unter. Ganze zehn Folgen lang informierte und begeisterte das Format mit exklusiven Einblicken in die Rennsaison 2018.

Der Mix aus Interviews und Blicken hinter die Kulissen der Formel 1 packte so viele Fans, dass „Formula 1: Drive To Survive“ das Spielchen nun mit Staffel 2 wiederholt. Ab dem 28. Februar 2020 feiert die zweite Season des Formats daher Premiere bei Netflix. Besonders toll für die Fans: Im Gegensatz zur ersten Staffel öffneten diesmal auch die beiden Topteams Ferrari und Mercedes ihre Pforten für die Filmer.

Fans der beiden Favoriten dürfen sich also auf exklusive Einblicke freuen und sollten ab dem 28. Februar einen Blick riskieren.

Quelle: autobild.de