Battle For Pandora: Trailer zum SciFi-Trash-Fest – Während Millionen von Fans heiß auf den Start des großen Kino-Highlights 2022 „Avatar 2: The Way of Water“ warten, hat die Trashfilm-Produktionsschmiede The Asylum, die sich darauf spezialisiert hat, auf angesagte Kinohits herrlich durchgehämmerte Trash-Antworten zu geben, einmal mehr klammheimlich zugeschlagen. Dieses Mal hat man sich eben James Camerons Megaseller hergenommen.

Genauer gesagt produzierte man das SciFi-Trash-Fest „Battle For Pandora“ zu dem es nun auch den ersten Trailer zu sehen gibt. Anstatt hier ebenfalls blaue Wesen in den Fokus zu rücken, haben The Asylum in ihrem Mockbuster den kompletten Streifen einfach mit einem Blaufilter belegt. Das Ganze hat wenn überhaupt nur noch marginal etwas mit dem Original „Avatar“ zu tun. Demnach spielt der Streifen ebenfalls auf einem Planeten mit dem Namen Pandora.

Trash-Streifen nur für die härtesten Film-Fans

Das war es dann auch. Und im Vergleich zu der beeindruckenden Welt des Originals ist davon in „Battle For Pandora“ nichts zu sehen. In diesem wirklich wirren Trash-Streifen beginnt alles mit der US Space Force, die ein Rettungsschiff zum Saturnmond Pandora entsendet. Denn von dort wurde von einem Forschungsschiff ein Hilfssignal ausgesendet. Also rein ins Raumschiff und ab dafür.

Doch als die Besatzung zur Landung auf Pandora ansetzt, entdecken sie, dass dieser Planet von einer hochentwickelten Spezies bewohnt wird. Und die ist nicht in Kaffeekränzchenlaune. Und so wird aus einer Rettungsmission ein Kampf ums Überleben.

Ja, Willkommen bei „Battle For Pandora“, einem wahren Trash-Fest für Genrefans, die hart im Nehmen sind. Wann dieser Mockbuster in Deutschland erscheint, ist leider … oder zum Glück … noch nicht bekannt.

