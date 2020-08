Deutscher Trailer zum Escape Room-Horror „Follow Me“ – Zur Freude vieler Cineasten entspannt sich die Lage nach dem mehrmonatigen Kino-Lockdown wieder etwas. Besonders Horror-Fans können sich auf den kommenden Escape-Room-Grusler „Follow Me“ freuen. Bereits auf den Fantasy Filmfest Nights konnte das blutige Treiben von „Escape Room“-Schöpfer Will Wernick Genrefans begeistern.

Nun ist der deutsche Trailer dazu erschienen, der euch sehr recht gut zeigt, was euch in diesem Streifen erwartet. Im Fokus von „Follow Me“ steht Hipster-Twen Cole, dessen YouTube VLOG „Escape From Life“ durch extreme, grenzüberschreitende Aktionen bei den Usern sehr beliebt ist.

Eines Tages werden sowohl Cole als auch seine Freunde von einem stinkreichen Fan nach Moskau eingeladen. Dort soll ihnen ein ganz besonderes Event präsentiert werden. Um was es sich genau handelt, soll erst vor Ort verraten werden. Die Moskauer High Society entpuppt sich für die Clique wie erhofft: Luxus, Wodka, schöne Frauen.

Ihr Gastgeber Alexej lüftet dann schließlich das Geheimnis: In einen Escape Room soll die Reise gehen, aber anders als alle, die man kennt. Eine bahnbrechende, lebensverändernde Erfahrung wird ihnen versprochen. Ein Escape Room in einem streng geheimen Bunker, irgendwo in Russland? Was kann da schon schiefgehen, denkt sich Cole … Nun eine (blutige) Menge!

„Follow Me“ bietet also genretypischen, aber wohl recht erfrischenden Escape-Room-Horror mit „Saw“-Spielchen. Dazu gibt es einen interessanten Cast mit Holland Roden, Ronen Rubinstein, Kimberly Quinn sowie Keegan Allen.

„Follow Me“ erscheint bereits ab dem 20. August 2020 für das Heimkino auf Blu-ray und DVD.