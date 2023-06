Folgen wurden bereits 2022 gedreht: RTL sägt Show für bereits totgeglaubtes Format ab – Das von einer Identitätskrise geschüttelte lineare Fernsehen mäandert aktuell so dermaßen zwischen neuen und alten Konzepten, dass man zuweilen gar nicht mehr weiß, ob man es mit der Wiederholung einer zuvor schon gescheiterten Show zu tun hat, oder ob der nächste Flop an den Start geht. Die Frage stellten sich Zuschauer sicherlich auch hinsichtlich der RTL-Adaption der US-Show „The Wheel“ – zumindest die wenigen, die zugeschaut haben.

Tatsächlich zeigten die jüngsten Versuche, „The Wheel“ in der Primetime zu etablieren, gewissermaßen alte und neue Folgen zugleich.

Das Format lief nämlich bereits im Jahr 2021 am späten Freitagabend, kam beim Publikum jedoch nicht besonders gut an, so dass letztlich nur drei der insgesamt sechs bereits produzierten Folgen ausgestrahlt wurden. Für die fehlenden Folgen wollte man einen neuen Sendeplatz suchen – ein Versprechen, das einzulösen RTL sich zwei Jahre Zeit ließ.

Anfang Juni war es dann soweit und Moderator Chris Tall durfte seine verlorenen Gäste nun doch noch begrüßen – und das auch noch zur Primetime am Montagabend. Mit „Das abgedrehte Promi-Quiz“ haben die Verantwortlichen der Show sogar einen frischen Untertitel spendiert, doch geholfen hat es am Ende nicht.

Nicht unbedingt überraschend, blieben die Reichweiten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei maximal 1,38 Millionen Zuschauern zwischen 7,4 und 8,5 Prozent.

Eindeutig zu wenig, so dass RTL die Show nun wieder aus dem Programm nimmt, und die entstandenen Sendelücken am 3. und 10. Juli mit den bereits im Juli 2022 aufgezeichneten Folgen der BBC-Studios-Showentwicklung „Jetzt knallt's“ füllt, bis am 17. Juli schließlich „Undercover Boss“ übernimmt.

Bei „Jetzt knallt’s“ soll es sich um eine Gameshow handeln, bei der es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition ankommt. Angeführt von den Team Captains Bastian Bielendorfer und Mathias Mester treten dabei wechselnde Promi-Teams „in aberwitzigen Spielen und Aktionen an“, bei denen es stets darum geht, den sogenannten Breaking Point einzuschätzen – wann hüpft etwa das Brot aus dem Toaster, wann gibt eine Melone dem Druck von Gummibändern nach?

Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, an deren Seite Detlef Steves als lebendiger Crash Test Dummy fungiert.

