Flucht aus Pretoria: Trailer zum Gefängnis-Ausbruch-Film mit Daniel Radcfliffe – Verweise auf seinen Karrierestart als „Harry Potter“ werden Daniel Radcfliffe wohl bis ans Ende seiner Tage verfolgen. Das liegt in der Natur der Sache bei so einer erfolgreichen Reihe. Dabei hat er sich im Laufe der Jahre zum ernsthaften Schauspieler an der Grenze zum Method Actor gemausert, der in Filmen abseits des Einheitsbreis brillierte. Nun zeigt er in „Flucht aus Pretoria“ einmal mehr seine Wandelbarkeit. Hier der Trailer.

Der Name gibt es bereits preis, „Pretoria“ ist in Südafrika angesiedelt, die Handlung spielt während der Zeit der Apartheid: Weil sie gewagt haben, Flugblätter gegen das unmenschliche und rassistische System zu verteilen, landen die beiden Politaktivisten Tim Jenkin und Stephen Lee im Knast von Pretoria. Ein Höllenloch, das Menschen frisst, ihre Seelen zu Staub zermalmt und Ruinen wieder ausspeit, wenn überhaupt.

Denn die südafrikanische Regierung begräbt die beiden dort, damit sie hinter Gittern umkommen. Doch Tim und Stephen wagen den Ausbruch – damit sie allerdings vollbringen können, was vor ihnen noch niemand lebend vollbracht hat, will ihre Flucht minutiös geplant sein …

„Flucht aus Pretoria“ sieht sich in der Tradition großer Namen wie „Flucht von Alcatraz“, „Die Verurteilten“ oder „Midnight Express“. Der Trailer zeigt, dass der Film qualitativ durchaus mithalten könnte – zumal Daniel Radcliffe hier einmal mehr zur Höchstform aufspielt. „Flucht aus Pretoria“ ist ab jetzt digital per Video-on-Demand verfügbar, auf Blu-Ray und DVD erscheint der Thriller am 26. November.