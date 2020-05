Reboot mit weiblichem Jack Sparrow in Planung?

Freunde der „Fluch der Karibik“-Reihe werden wohl vorerst keinen neuen Teil erhalten. Denn anstatt einen kommenden „Fluch der Karibik 6“ zu verkünden, verdichten sich die Gerüchte, dass es wohl eher ein Reboot der Reihe geben wird.

Aber nicht nur das – Disney plant dabei wohl auch, Kultstar Johnny Depp durch eine weibliche Hauptrolle zu ersetzen. So würde aus einem Jack Sparrow eine Piratin werden, gespielt von einem Marvel-Star.

Zumindest soll für die Rolle „Avengers“- und „Jumanji“-Star Karen Gillan hoch im Kurs im Hause Disney stehen. Dass es ein Reboot geben wird, da sind sich Branchen-Kenner ziemlich sicher.

Nach Informationen von sowohl „The DisInsider“ als auch von Branchenkenner Daniel Richtman arbeitet Disney im Hintergrund bereits an einer Neuauflage von „Fluch der Karibik“ mit einer weiblichen Hauptfigur.

Da gerade „The DisInsider“ in der Vergangenheit oftmals recht hatte mit seinen Informationen, könnte bald eine offizielle News folgen, die das Ganze bestätigen würde. Neben Karen Gillan könnte laut „The DisInsider“ die neue Hauptrolle auch an eine afroamerikanische, asiatische oder arabische Dame gehen.

Denn dass Disney aktuell seinen Hauptcast gerne mit sogenannten People Of Color (POC) besetzt, ist allseits bekannt. Es bleibt jedenfalls spannend. Und auch wenn das alles noch in der Gerüchteküche steckt, so scheinen alle Wege auf eben das besagte Reboot hinauszulaufen.

Ob das Fans nun so gefällt, ist da eine andere Frage, so ganz ohne Johnny Depp als Jack Sparrow. Auf der anderen Seite hatte die Filmreihe gerade zum Ende hin stark nachgelassen. Von daher, vielleicht gibt es mit einem Reboot und einer weiblichen Piratin neuen Wind im Franchise?

Wir halten euch definitiv auf dem Laufenden, sobald hier aus Gerüchten Fakten geschaffen wurden.

