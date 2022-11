Fluch der Karibik 6: Johnny Depp kehrt als Jack Sparrow zurück – Der Fan-Liebling und Hollywood-Star Johnny Depp stand in den letzten Monaten mehr wegen seiner Gerichtsverhandlung im Fokus der Öffentlichkeit als mit seiner schauspielerischen Tätigkeit. Doch nach dem Gewinn des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Gattin Amber Heard, gibt es nun wieder Kino-News rund um den 59-jährigen Depp.

Es geht nämlich um den kommenden neuen Teil „Fluch der Karibik 6“. Zuletzt war Johnny Depp 2017 im fünften Teil „Fluch der Karibik: Salazars Rache“ in seiner ikonischen Rolle als Kult-Pirat Jack Sparrow zu sehen. Zum letzten Mal, wohlgemerkt, denn im sechsten Teil sollte eine neue Hauptfigur Jack Sparrow ersetzen, gespielt von Hollywoodstar Margot Robbie.

Test-Drehs im Februar 2023 geplant

Zur Freude aller Fans nun jedoch die Wende. Denn Depp soll in „Fluch der Karibik 6“ doch noch mal als illustrer Pirat zurückkehren. Nach einem Bericht der „Sun“ soll auf einem geleakten Bericht Johnny Depp aufgelistet als Jack Sparrow sein. In diesem sogenannten „Call Sheet“ steht auch, dass im Februar 2023 erste geheime Test-Drehs geplant sind.

Rund sechs Jahre nach dem fünften Teil sollen dann auch im kommenden Jahr die Dreharbeiten in einer streng vertraulichen Location in Großbritannien für „Fluch der Karibik 6“ beginnen. Außerdem kam ein Insider in dem Bericht der „Sun“ zu Wort, er verriet: „Alles befindet sich noch im Anfangsstadium und es gibt noch keinen Regisseur für das Projekt, das den Titel ,A Day At The Sea’ trägt.“

Disney wirft Plan mit Margot Robbie als Piratin über Bord

Als Produzent soll indes wieder Bruce Hendricks zum Franchise stoßen, der bereits mit an den ersten drei Teilen arbeitete. Was obendrein hinzukommt, dass von einer Rückkehr Johnny Depps unterstrichen würde, ist die Tatsache, dass Disney selbst einen Rückzieher bezüglich des eigentlich vorgesehenen „Fluch der Karibik“-Wandels gemacht hat. Denn Margot Robbie sollte als Piratin der neue Star werden, doch diese Idee hat Disney mittlerweile über Bord geworfen.

Nicht zur Freude von Robbie, die erst kürzlich gegenüber „Vanity Fair“ verriet: „Wir glaubten, das wäre ziemlich cool geworden, aber ich denke, Disney will es nicht mehr machen.“

Quelle: bild.de