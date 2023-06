Fluch der Karibik 6: Angeblich lockt Disney Johnny Depp mit Millionen-Gage – Nach all den Skandalen und Schlagzeilen der letzten Jahre, hatte sich der Megakonzern Disney von Fan-Liebling Johnny Depp eigentlich abgewandt. Insbesondere ein erneutes Engagement für die ikonische Rolle als Kult-Pirat Jack Sparrow im nächsten „Fluch der Karibik“-Film schien außer Frage zu stehen.

Während der Hollywood-Star sein Kino-Comeback im Historienfilm „Jeanne Du Barry“ feiert, wo Depp die Hauptrolle innehat, scheint Disney nun doch seine Rückkehr zu forcieren. Zuletzt war Johnny Depp 2017 im fünften Teil „Fluch der Karibik: Salazars Rache“ als Jack Sparrow zu sehen, der bis dato letzte Teil der gefeuerten Filmreihe. Seither gab es immer wieder Gerüchte darum, wie es mit dem erfolgreichen Franchise weitergehen würde.

Disney lockt mit Millionen-Gage

Zwischenzeitlich war sogar von einem Reboot die Rede, in dem eine weibliche Piratin im Fokus stehen sollte, gespielt von keiner Geringeren als Margot Robbie. Doch diese Pläne wurden schnell ad acta gelegt. Nun scheint Disney doch einen regulären sechsten „Fluch der Karibik“-Teil in die Tat umsetzen zu wollen. Und dies mit einem Comeback von Franchise-Star Johnny Depp garniert. Angeblich soll Disney dafür dem Hollywood-Star eine irre Summe angeboten haben.

Laut einem Bericht der „Bild“ soll Disney Johnny Depp für die Hauptrolle in „Fluch der Karibik 6“ eine Gage von satten 35 Millionen Dollar offeriert haben. Doch nicht nur das: Darüber hinaus will Disney ihn auch an den Umsätzen des Films beteiligen. Eine Megasumme für Depp, der sich angeblich davon wenig beeindruckt zeigte. So soll die Hollywood-Ikone gegenüber Freunden geäußert haben „Nie wieder“, was ein Comeback als Jack Sparrow betrifft.

Johnny Depp immer noch Enttäuschung von Disney

Offensichtlich und verständlicherweise scheint die Enttäuschung, wie Disney mit ihm umgegangen ist, doch zu groß zu sein, als dass ihn der Konzern mit einer Megasumme locken könnte. Sollte es also zu einem „Fluch der Karibik 6“ kommen, wird dies höchstwahrscheinlich ohne Johnny Depp in einer seiner legendärsten Rolle als Captain Jack Sparrow geschehen. Es sei denn, Disney schafft es doch noch, Johnny Depp milde zu stimmen.

