Fluch der Karibik 6: Fortsetzung könnte Johnny Depp zurückbringen – Ganze sechs Jahre ist es her, seit der letzte Teil der „Fluch der Karibik“-Franchise in die Kinos kam. Einer der Gründe für die große Beliebtheit der Reihe zwischen 2003 und 2017 war fraglos die ikonische Darstellung von Johnny Depp in der Rolle des inzwischen legendären Piraten Jack Sparrow. Bekanntermaßen geriet der Schauspieler zwischenzeitlich jedoch in Ungnade, so dass die Dreharbeiten zum sechsten Teil zunächst auf Eis lagen.

Wie nun aber bekannt wurde, ist der Film durchaus noch in Planung.

Angeblich existieren sogar zwei Skripte, von denen eines den Barbie-Star Margot Robbie als Hauptfigur vorsah. Dieses Skript aus der Feder von Christina Hodson soll lange als Favorit gegolten haben, wurde überraschenderweise dann aber doch noch verworfen.

Und zwar zugunsten eines Entwurfes von Craig Mazin und dem Franchise-Veteranen Ted Elliott. Mazin, der bereits für „The Last of Us“ verantwortlich zeichnete, erklärte gegenüber der „L.A. Times“, dass ihn die Reaktion von Disney überrascht habe, als er den Verantwortlichen seine Idee vorlegte.

„Wir haben [die Geschichte] präsentiert und dachten, es wäre unmöglich, dass sie es kaufen. Es ist zu bizarr. Aber sie haben es getan! Und dann hat er [Elliott] ein fantastisches Skript verfasst.“

„Fluch der Karibik 6“ ist also im Werden begriffen, jedoch wirft der andauernde Streik in Hollywood derzeit abermals Sand ins Getriebe. Aktuell „warten alle“, wie es weiter heißt. Offen ist dabei, ob dies auch Jack-Sparrow-Darsteller Johnny Depp betrifft.

„Moviepilot“ zufolge hätte Hodsons Skript die Figur wohl außer Acht gelassen, während es bei Mazins Entwurf schon wieder ganz anders aussehen könnte.

Da außerdem inzwischen sogar Jerry Bruckheimer Depps Comeback in Hollywood nach dem aufsehenerregenden Prozess mit Ex-Ehefrau Amber Heard nicht explizit ausgeschlossen hat, gibt es berechtigte Hoffnung auf ein Wiedersehen mit dem Kult-Piraten.

Quelle: moviepilot.de