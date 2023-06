Fluch der Karibik 6: Disney bezieht Stellung zu Johnny Depp-Rückkehr – Während Fan-Liebling Johnny Depp im letzten Jahr ausschließlich Schlagzeilen wegen seiner Gerichtsverhandlung machte, blickt der Hollywood-Star mittlerweile endlich wieder nach vorne: auf seine Karriere als Schauspieler. Wie im kommenden Historienfilm „Jeanne Du Barry“, wo Depp die Hauptrolle übernommen hat.

Im Raum steht indes weiterhin, ob es für den charismatischen Darsteller ein Comeback in „Fluch der Karibik 6“ geben wird. Zuletzt war Johnny Depp 2017 im fünften Teil „Fluch der Karibik: Salazars Rache“ in seiner ikonischen Rolle als Kult-Pirat Jack Sparrow zu sehen. Noch ist es völlig offen, ob er als illustrer Pirat zurückkehren wird.

Disney äußert sich zu „Fluch der Karibik 6“

Während es in der Gerüchteküche immer wieder hin und her ging, meldete sich nun Disney selbst zu Wort. So gab Sean Bailey, seines Zeichens President Of Walt Disney Studios Motion Picture Production, ein Interview mit der „New York Times“ für ein Porträt mit dem Titel „Der Mann, der Disneys Klassiker für die heutige Welt neu denkt“. Während des Gesprächs waren ebenso der kommende Streifen „Fluch der Karibik 6“ sowie Johnny Depp ein Thema.

Tür für ein Comeback Johnny Depps weiterhin offen

Sean Bailey verriet, dass man mit dem neuen Film das „Fluch der Karibik“-Franchise wieder aufleben lassen will: „Wir glauben, dass wir eine wirklich gute und aufregende Story haben, welche die Filme ehrt, die davor gekommen sind, aber auch etwas Neues zu sagen hat.“ Demnach existiert bereits grob ein Skript für „Fluch der Karibik 6“.

Jerry Bruckheimer verriet vor einiger Zeit, dass man im sechsten Teil mit „einem jüngeren Cast“ arbeiten will. Im Interview äußerte sich indes Sean Bailey auch bezüglich eines möglichen Comebacks von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Jedoch nicht wirklich zufriedenstellend für alle Fans. Denn auf die Frage, ob Depp zurückkehren könnte, antwortete Bailey: „Ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen.“

Damit bleibt zumindest die Türe für eine „Fluch der Karibik“-Rückkehr Depps offen. Es bleibt also spannend, wobei sich alle Fans des Franchises sicherlich nichts mehr wünschen, als Johnny Depp noch mal in seiner genialen Rolle des amüsanten Freibeuters zu sehen.

