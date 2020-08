Es ist einer dieser unvergessenen und ewigen Klassiker der Filmgeschichte – „Flash Gordon“ aus dem Jahre 1980. Genrefans feiern diesen einmaligen Streifen, der eine illustre Trash-Optik hatte – aber eben auch einen der berühmtesten Film-Soundtracks der Welt. Dieser stammt, wie die meisten wissen dürften, von den Rock-Giganten „Queen“ – die „Flash Gordon“ am Ende erst zu dem gemacht haben, was er heute ist: ein Kultfilm und eine wahre Space-Opera … „Flash! Ahaaa!“.

In diesem Jahr feiert Mike Hodges „Flash Gordon“ sein 40-jähriges Jubiläum, was stilecht gefeiert werden muss: In Form einer Collector’s Edition, aber auch einer 4K UHD Blu-ray. Richtig gelesen, der Sci-Fi Kultklassiker wurde digital in 4K restauriert, was euch ein neues Filmerlebnis bietet. Im Detail steht die frisch restaurierte Fassung von „Flash Gordon“ im Handel als DVD, Blu-ray Collector’s Edition im Digipak mit Booklet, Flash Patch, Poster und Artcards sowie im limitierten 4K UHD-SteelBook mit neuem Artwork.

Die Collector’s Edition enthält zudem die 94-minütige Dokumentation „Life after Flash“ sowie den Original-Soundtrack mit der Musik von Queen. Genau das Richtige für Fans und Sammler, sah dieser Klassiker doch noch nie besser aus. Zudem bietet die toll aufgemachte Collector’s Edition im Digipak mit ihren zahlreichen Extras echten Fanservice.

Aber selbst wer diesen Kultfilm noch nicht kennt, aber Fan von alten SciFi-Klassikern ist, kann sich mit den neuen Versionen, „Flash Gordon“ nach Hause holen. Zur Erinnerung noch mal der irre Plot zu dieser einmaligen Space Opera: Ein schöner Morgen an der amerikanischen Ostküste. Aber... es scheint keine Sonne mehr! Seltsame Energien haben den Mond aus seiner Umlaufbahn gedrängt.

Und in weniger als zehn Tagen wird er auf die Erde stürzen. Nur einer kann die Zerstörung verhindern: Footballspieler und Supermann Flash Gordon. Zusammen mit Dr. Zarkov und der bezaubernden Dale Arden fliegt er in einer Rakete zum Planeten Mongo. Dort herrscht der unbarmherzige Kaiser Ming, zusammen mit seiner lasziven Tochter Aura. Flash Gordon und seine Begleiter geraten daraufhin in einen Strudel fantastischer Ereignisse. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit…

Ja, da werden Erinnerungen wach und die Nostalgiekeule wird geschwungen, einfach ein wilder, knallbunter Abenteuertrip mit Stars wie Sam Jones als Flash, Max von Sydow, Ex-007 Timothy Dalton sowie Ornella Muti. Ein unsterblicher Klassiker des Trashkinos, den Genrefans einfach zu Hause in der Sammlung haben müssen. Also schlagt zu beim 4K UHD-SteelBook oder direkt der toll aufgemachten Limited Collector's Edition!

Flash Gordon Limited Collector's Edition (Studiocanal) – VÖ: 13. August 2020