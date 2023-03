Flash Gordon: 80er Kult feiert Kino-Comeback – Es gibt den einen oder anderen Streifen, der steht wie nur wenige andere so für das 80er-Jahre-Kino. Einer dieser unvergessenen und ewigen Klassiker der Filmgeschichte ist ohne Zweifel „Flash Gordon“ aus dem Jahre 1980. Ein Film, der weltweit ein ganzes Genre prägte und heute bei Fans Kultstatus genießt. Allerdings nicht nur wegen seiner wilden Story oder seiner wahrlich illustren Trash-Optik.

Nein, vor allem hat dieser Film einen der berühmtesten Film-Soundtracks der Welt hervorgebracht. Dieser stammt, wie die meisten wissen dürften, von den Rock-Giganten „Queen“. Die haben „Flash Gordon“ am Ende erst zu dem gemacht, was er heute ist: ein Kultfilm und eine wahre Space-Opera. Nun, nach ganzen 43 Jahren, dürfen sich Fans kräftig die Hände reiben, denn „Flash Gordon“ kommt noch mal zurück auf die große Leinwand.

Großes Kino-Spektakel in 4K wartet

Hierbei darf man sich dann auf Mike Hodges Sci-Fi Kultklassiker in einer 4K-restaurierten Fassung freuen. Möglich macht dies Studiocanal, die uns im Rahmen der „Best of Cinema“-Reihe „Flash Gordon“ ein großes Kino-Comeback bescheren. Die Wiederaufführung von „Flash Gordon“ wird am 02. Mai 2023 in über 300 Kinos Deutschlands zu sehen sein.

Gerade Fans sollten sich dieses Event nicht entgehen lassen, denn diesen Filmklassiker in 4K im großen Kinosaal neu erleben zu können, noch dazu zum Original-Soundtrack mit der Musik von Queen, dürfte sicherlich ein großes Spektakel werden. Zur Erinnerung noch mal der irre Plot zu dieser einmaligen Space Opera: Ein schöner Morgen an der amerikanischen Ostküste. Aber … es scheint keine Sonne mehr! Seltsame Energien haben den Mond aus seiner Umlaufbahn gedrängt.

Unsterblicher Klassiker des Trashkinos

Und in weniger als zehn Tagen wird er auf die Erde stürzen. Nur einer kann die Zerstörung verhindern: Footballspieler und Supermann Flash Gordon. Zusammen mit Dr. Zarkov und der bezaubernden Dale Arden fliegt er in einer Rakete zum Planeten Mongo. Dort herrscht der unbarmherzige Kaiser Ming, zusammen mit seiner lasziven Tochter Aura.

Flash Gordon und seine Begleiter geraten daraufhin in einen Strudel fantastischer Ereignisse. Doch ihnen bleibt nicht viel Zeit. Ja, da werden Erinnerungen wach und die Nostalgiekeule wird geschwungen, einfach ein wilder, knallbunter Abenteuertrip mit Stars wie Sam Jones als Flash, Max von Sydow, Ex-007 Timothy Dalton und Ornella Muti.

Ein unsterblicher Klassiker des Trashkinos! Deshalb sichert euch ein Ticket für das große „Flash Gordon“-Comeback im Kino.