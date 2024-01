Five Nights at Freddy´s – Film-Kritik

„Five Nights at Freddy´s“ – Film-Kritik – Fans des Spieles „Five Nights at Freddy's“ und Freunde des Horror-Genres können sich freuen: Die Filmadaption des Kultspiels unter der Regie von Emma Tammi ist endlich im Heimkino aufgeschlagen und beschert euch die faszinierende Welt von Freddy Fazbear's Pizza. Produziert von Blumhouse erwartet euch eine spannende Mischung aus Nervenkitzel und Mystery.

Mit einem überschaubaren Budget von 20 Millionen Dollar hatte der Film im letzten Jahr weltweit beeindruckende 289 Millionen Dollar eingespielt, was ihn zum erfolgreichsten Horrorfilm des Jahres 2023 machte. „Five Nights at Freddy's“ folgt plot-technisch Mike Schmidt, gespielt von Josh Hutcherson, der als Wachmann in Freddy Fazbear's Pizza eine Reihe unheimlicher Ereignisse erlebt. Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson und Matthew Lillard ergänzen das talentierte Ensemble und bringen die spannende Geschichte zum Leben.

Spannendes, zuweilen auch brutales, aber immer packendes Filmerlebnis

„Five Nights at Freddy's“ versteckt hierbei für Fans der Spielreihe zahlreiche Easter Eggs und versteckte Hinweise. Und doch basiert der Streifen mehr auf den Büchern. Für diejenigen, die nicht mit den Büchern vertraut sind, könnte der Film daher anfangs verwirrend sein. Doch keine Sorge, die Geschichte wird auch für Neueinsteiger letztendlich verständlich dargestellt. Der Film bietet hierbei eine spannende Mischung aus Mystery und Horror, wobei die handgemachten Animatronics eine besondere Erwähnung verdienen.

Sie verleihen dem Film eine authentische und gruselige Atmosphäre. Dabei überschreitet der Film durchaus Grenzen des traditionellen Horrors und bietet Elemente eines Murder Mystery. Kurzum, „Five Nights at Freddy's“ ist ein Film, der sowohl die Fans der Spiele als auch jene, die neu in dieser Welt sind, fesseln kann. „Five Nights at Freddy's“ ist alles in allem ein spannendes, manchmal brutales, aber immer packendes Filmerlebnis.

Five Nights at Freddy´s (Universal Pictures Germany) – VÖ: 11. Jan. 24