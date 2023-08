Five Nights At Freddy's

Five Nights At Freddy's: Der neue Trailer ist verfügbar – Die lang ersehnte Filmadaption des Videospiels „Five Nights At Freddy's“ sorgt sowohl bei Spielern als auch bei Horrorfilm-Liebhabern für Aufregung. Verschiedene Trailer wurden in den sozialen Medien bereits intensiv diskutiert, und der jüngste hat die Spannung weiter angeheizt. Das Kultspiel dient als Inspirationsquelle für den Film, der die Begeisterung für das Spiel und das Horror-Genre in sich vereint.

Blumhouse, die Produktionsfirma hinter bekannten Filmen wie „M3gan“, „The Black Phone“ und „Der Unsichtbare“, übernimmt die Produktion von „Five Nights At Freddy's“. Emma Tammi, bekannt für Werke wie „The Wind“ und „Into the Dark: Blood Moon“ führte Regie. Das Drehbuch wurde von Scott Cawthon, Emma Tammi und Seth Cuddeback verfasst. Die animatronischen Charaktere, die im Spiel wie auch im Film eine zentrale Rolle spielen, werden von Jim Henson's Creature Shop zum Leben erweckt.

Das ist „Five Nights At Freddy's”

Der Film folgt der Geschichte von Mike Schmidt, einem Wachmann in Freddy Fazbear’s Pizza. Er stellt schnell fest, dass seine Nachtschicht in dem scheinbar verlassenen Restaurant weit entfernt von einer ruhigen Erfahrung ist. In den Hauptrollen sind Josh Hutcherson, bekannt aus "Die Tribute von Panem," und Elizabeth Lail, bekannt aus "You: Du wirst mich lieben," zu sehen. Weitere wichtige Rollen werden von Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson und Matthew Lillard übernommen.

Neben Blumhouse tragen auch Scott Cawthon, Beatriz Sequeira, Russell Binder, Marc Mostman und Christopher H. Warner als ausführende Produzenten zur Entstehung des Films bei. Universal Pictures stellt den Film in Zusammenarbeit mit Striker Entertainment vor.