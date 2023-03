Finale um Reddington hat begonnen: Infos zu Blacklist Staffel 10 – Seit der fiktive Superverbrecher in der ersten Folge von „The Blacklist“ das FBI-Hauptquartier betrat, gilt es den Fans als das Seriengeheimnis schlechthin: Wer ist der völlig undurchsichtige Raymond „Red“ Reddington, vor dem sich Freund und Feind gleichermaßen in acht nehmen sollten? In den USA ist nun die zehnte und letzte Staffel von „The Blacklist“ angelaufen, um den Fans einen würdigen Abschied zu bereiten. Schon die Auftaktfolge soll äußerst unterhaltsam sein – Staffel 10 soll es noch mehr in sich haben.

Die Kollegen von „film.tv“ halten dazu erste Infos bereit. Sie berichten, dass das Ende von „The Blacklist“ eigentlich schon mit Staffel 7 kommen sollte. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und mit ihr jede Menge Auflagen und Einschränkungen für die Dreharbeiten. So wurden aus 22 Episoden der siebten Staffel nur 19 – Fans werden sich daran erinnern, dass das Finale der dieser Season daher nur aus animierten Storyboardsequenzen bestand und entsprechend unbefriedigend ausfiel.

Doch es steht fest: Ein Dreh war seinerzeit einfach nicht möglich

Also wurde laut „film.tv“ eine achte Staffel in Auftrag gegeben. Diese konnte der Serie jedoch neuen Schwung verleihen – mit dem Erfolg folgte eine weitere Staffel und nun soll eben mit der zehnten das große Finale alles abbinden. Denn sie soll den eigentlichen und diesmal endgültigen letzten Vorhang für „The Blacklist“ darstellen. Die Kollegen haben den Inhalt der ersten der zwölf neuen Folgen von Staffel 10 bereits in Erfahrung gebracht. An dieser Stelle eine ausdrückliche SPOILER-WARNUNG:

In der Handlung von Episode 1 kehrt Aram Mojtabai überraschend für einen Gastauftritt zurück, nachdem er die Task Force in Staffel 9 verlassen hatte. In New York stößt der ehemalige Agent auf Raymond Reddington. Der flieht jedoch mit einem Taxi – kurz darauf explodiert eine Bombe. Alles deutet darauf hin, dass der Superverbrecher für eine Anschlagsserie in die USA zurückgekehrt sein könnte. Doch wer Reddington und die bisherigen Staffeln kennt, weiß: Genauso wahrscheinlich ist, dass jemand versucht, „Red“ zur Strecke zu bringen.

Feinde hat er ja genug …

Zudem gilt: Ein Spion namens Wujing hat Raymond aus gutem Grund auf dem Kieker, denn die Informationen, die das kriminelle Genie der FBI-Task-Force zukommen ließ, führten in Staffel 1 direkt zu Wujings Verhaftung. Dieser weiß also, dass Reddington mit dem FBI zusammenarbeitet, und sinnt auf Rache. An Komplizen dafür mangelt es ihm nicht: Die Blacklist hat im Laufe der Jahre einige andere ungewöhnliche und absolut skrupellose Schurken ans Messer geliefert. Raymond Reddington soll dafür bezahlen … ENDE DER HANDLUNGSSPOILER

Die Folgen der zehnten Staffel, die in den USA bereits ausgestrahlt wurden, sind kurze Zeit später auch in Deutschland erhältlich – etwa bei Amazon. Allerdings: Sie sind nicht lokalisiert. Wer die Serie lieber in einer deutschen Synchronfassung sehen möchte, muss sich also etwas gedulden. Wie man bei „film.tv“ erklärt, werden neue Staffeln von „The Blacklist“ erfahrungsgemäß einen Monat nach der Ausstrahlung in den USA bei Netflix gezeigt. Daher rechnen die Kollegen mit einer möglichen deutschen Version von Staffel 10 im Juni dieses Jahres, falls alles wie gehabt läuft.

Quelle: film.tv