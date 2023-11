Final Destination: Bloodlines – Alle Infos zum neuen Teil des Horror-Kults – Seit zwölf Jahren fiebern Anhänger des Horror-Franchises „Final Destination“ einem neuen Kapitel entgegen. Die lange Durststrecke wird bald endlich ein Ende haben, denn die Macher hinter einer der beliebtesten Horror-Filmreihen haben jüngst das Geheimnis um den sechsten Teil gelüftet.

„Final Destination: Bloodlines“ heißt der neueste Streifen, der nicht nur wieder vertraute Elemente mitbringt, sondern auch einige Überraschungen für sowohl Neulinge als auch eingefleischte Fans bereithält. Das Team hinter „Final Destination: Bloodlines“ besteht aus dem Regie-Duo Zach Lipovsky und Adam B. Stein sowie den Drehbuchautoren Lori Evans Taylor und Guy Busick. Jeffrey Reddick, der Schöpfer der Franchise, ist natürlich auch mit an Bord.

Mehr als nur den Tod auszutricksen

Nachdem das Team lange Zeit recht verschlossen war, sind jetzt endlich Details zum kommenden Film durchgesickert. Die Story konzentriert sich auf die 18-jährige Stefani, die unter schrecklichen Albträumen leidet. Diese Albträume stellen sich später als Vorahnungen heraus, die ihrer Großmutter Esther vor mehr als fünf Jahrzehnten das Leben retteten. Esther konnte einst den Tod austricksen und bei einer verheerenden Katastrophe auch viele andere Leben retten.

Doch nun, nach ihrem Ableben, sind Stefani und ihre Familie in Gefahr. Und nicht nur das: Auch alle Überlebenden des vor fünfzig Jahren abgewendeten Unfalls sind in Gefahr – so wie auch deren Nachkommen. In „Final Destination: Bloodlines“ geht es nicht nur um den klassischen Überlebenskampf gegen den Tod, sondern auch um ein Familiendrama, das die Figuren in den Mittelpunkt stellt.

Neue Wege ohne seine Wurzeln zu vergessen

Eines der Highlights des Films ist die Rückkehr von Tony Todds Charakter William Bludworth, einer der ikonischsten Figuren der Reihe. Mit „Final Destination: Bloodlines“ scheint das Franchise neue Wege zu gehen, ohne dabei seine Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Jeffrey Reddick bestätigte diesbezüglich bereits, dass es „eine Ausdehnung des Universums“ geben werde.

Diese würde eine „eine Erweiterung der Welt von 'Final Destination'“ bedeuten, „von der Fans wirklich fasziniert sein werden.“ Man darf also gespannt sein, wie sich die altbekannten Elemente des Todes und des Schicksals in diesem neuen Gewand manifestieren werden und was sich das Team für „Final Destination: Bloodlines“ alles einfallen lässt. Denn sicher ist, dass man sich abermals auf ein wunderbar blutiges und auch unterhaltsames Horror-Fest freuen darf – mitsamt neuen, ausgefallen-blutigen Todesszenen.

